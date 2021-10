Un nuevo PPV llegó a WWE, se trata de Crown Jewel 2021, donde se vivirán interesantes combates en Arabia Saudita.

El evento se realiza en el Mohamed Abdo Arena, Arabia Saudita y tiene anunciados nueve combates, cuatro de ellos de campeonato.

Resultados de Crown Jewel 2021

El horario será a las Estados Unidos: 12 PM ET/ 9 AM PT y México: 11 AM y el kickoff una hora antes.

Luchas por realizarse:

Campeonato Universal: Roman Reings vs. Brock Lesnar

Campeonato Femenil SmackDown: Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Sasha Banks

Campeonato de Parejas RAW: Randy Orton y Riddle vs. AJ Styles y Omos

Campeonato de WWE: Big E vs. Drew McIntyre

Goldberg vs. Bobby Lashley

Final King of The Ring: Finn Bálor vs. Xavier Woods

Final Queen's Crown: Zelina Vega vs. Doudrop

Edge vs. Seth Rollins

Mansoor vs. Mustafa Ali

Cedric Alenxader y Shelton Benjamin vs. The Usos