Lucha Libre AAA anunció su evento Rey de Reyes, uno de los más importantes del año rumbo a Triplemanía XXX, en éste habrán varios combates que definirán el camino en los próximos meses.

La empresa anunció que el evento podrá verse en México y en otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos por diferentes plataformas.

Horario y cómo ver AAA Rey de Reyes

¿Cuándo es el Evento? – Sábado 19 de febrero 2022

¿Dónde es? – Estadio de Beisbol Beto Ávila, Veracruz México

¿Dónde ver el evento? – Space (México) y FITE (Estados Unidos)

El evento comenzará a las 10:30 PM de Carolina del Norte

Estados Unidos: 9:30 PM ET/ 7:30 PM PT

México: 9:30 PM

Perú: 10:30 PM

Colombia: 10:30 PM

Ecuador: 10:30 PM

Costa Rica: 9:30 PM

Bolivia: 11:30 PM

Venezuela: 11:30 PM

Paraguay: 11:30 PM

Chile: 12:30 AM

Brasil: 12:30 AM

Argentina: 12:30 AM

España: 4:30 AM del 20 de febrero

Cartel del evento de Lucha Libre AAA

Megacampeonato AAA

Hijo del Vikingo vs. John Hennigan

Pentagón Jr. y Fénix vs. Dragon Lee y Dralístico

Torneo Rey de Reyes

Psycho Clown vs. Cibernético vs. Laredo Kid vs. Bandido vs. Luchador Sorpresa

Sam Adonis, DMT Azul y Puma King vs. LA Park, Hijo de LA Park y LA Park Jr. vs. Sansón, Cuatrero y Forastero

Buscando retadora al Campeonato Reina de Reinas

Lady Maravilla vs. Lady Shani vs. Flammer vs. Luchadora sorpresa

Willie Mack, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa vs. Psicosis, Abismo Negro Jr. y Látigo

Villano III Jr. y La Hiedra vs. Octagón Jr. y Sexy Star vs. Arez y Chica Tormenta.