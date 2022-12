El reconocido periodista estadounidense, Grant Wahl, falleció este viernes mientras cubría los cuartos de final de Qatar 2022.

El comunicador se desplomó durante el partido entre Argentina y Países Bajos, por lo que tuvo que ser llevado al hospital en la ciudad de Lusail.

Al momento no se sabe si falleció mientras era transportado en Uber o si lo hizo llegando al hospital.

Sin embargo, su hermano Eric, que es abiertamente homosexual, dejó ver que el gobierno de Catar podría estar involucrado.

Y es que Wahl fue detenido durante 30 minutos por las autoridades cataríes antes del juego entre la Selección de Estados Unidos y su similar de Gales, por usar una playera con un balón y un arcoíris.

Al final, Wahl pudo pasar al estadio, pero recibió amenazas de muerte y acoso por las autoridades cataríes. Su hermano Eric publicó un video en Instagram en el que habló sobre la situación, pero lo borró después.

"Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acaba de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda."

Catar ha sido muy estricto con sus leyes en contra de cualquier manifestación a favor de la comunidad LGBTQ. La FIFA fue muy criticada por haber realizado el mundial ahí.

El reportero criticó enérgicamente al gobierno del país musulmán tras el percance y haciendo énfasis en la represión sobre mujeres.

Wahl trabajó para Sports Illustrated y estaba casado con Céline R. Gounder, doctora que fue parte de la Junta Asesora de COVID-19 para el presidente Joe Biden.

El periodista estadounidense que falleció en Qatar 2022 comentó en un podcast, un día antes de su muerte, que sentía síntomas de bronquitis.

"Creo que mi cuerpo me dijo, incluso después de que Estados Unidos se fue, 'amigo, no estás durmiendo lo suficiente'. Se me rebeló. Así que tuve un caso de bronquitis esta semana, he estado en la clínica médica en el centro de medios dos veces, incluido hoy. Hoy me siento mejor. Básicamente cancelé todo lo que tenía este jueves y tomé una siesta. Y estoy un poco mejor. Creo que probablemente puedas decir en mi voz que no estoy al 100 por ciento."

comentó Wahl en su podcast, “Fútbol con Grant Wahl”.