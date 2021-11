Lionel Messi hizo aún más grande su legado luego de conseguir el séptimo Balón de Oro en su carrera, premio en el que tiene hegemonía durante los últimos 13 años junto con Cristiano Ronaldo y la excepción de 2018, Luka Modric.

Acompañado de su familia, el delantero ganó el primer Balón de Oro como jugador del PSG; sin embargo, los méritos para obtenerlo los consiguió en su exequipo, Barcelona, y la selección de Argentina.

¡AMIGOS DEL FÚTBOL Y DE LA VIDA! Lucho Suárez le entregó el #BallonDor a Leo Messi. pic.twitter.com/gmYuu1kniw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2021

Luego de que en la entrega de su sexto reconocimiento como el mejor jugador del mundo, Messi habló con sentimiento de su inminente retiro, el argentino se dijo sorprendido de ganar su séptimo galardón.

“La verdad que es increíble volver a estar acá, hace dos años dije que eran mis últimos años y hoy me toca estar otra vez acá. Después de eso me empezaron a preguntar cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy feliz de estar acá y muy ilusionado. Tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos, no se cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque disfruto muchísimo del futbol”, expresó Leo.

¿Cuáles fueron los créditos de Messi?

Leo siempre fue cuestionado por su desempeño en su selección nacional, con la que no había ganado nada hasta este año, cuando conquistó la Copa América 2021 derrotando a Brasil en la Final.

El trofeo continental, la Copa del Rey y el Pichichi de LaLiga española, fueron las cartas con las que Messi se hizo acreedor de su séptimo Balón de Oro.

“Quiero agradecer a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la selección. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía esa espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba, llegó y gran parte de los este premio es por lo que hicimos en la Copa América”, aseguró la Pulga.

Terna final

Para ganar el Balón de Oro 2020-2021, Messi se impuso al delantero polaco, Robert Lewandowski, quien obtuvo el premio al mejor goleador, y al italiano Jorginho.

El premio de Messi generó polémica, pues mucha gente argumentó que el Balón de Oro debía de ser para Lewandowski.