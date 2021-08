CVS anunció que obligará a sus empleados a que se vacunen contra la COVID-19.

Esta medida se implementará para las enfermeras, farmacéuticos y cualquier empleado que tenga interacción con clientes o pacientes, así como para todo el personal corporativo.

De acuerdo con AP, todos deberán estar vacunados para el 31 de octubre y los farmacéuticos tendrán hasta el 30 de noviembre.

Según CVS Health Corp, entre sus más de 300,000 empleados hay más de 40,000 médicos, farmacéuticos, enfermeras y auxiliares.

CVS tiene su sede en Woonsocket, Rhode Island, aunque fue fundada en mayo de 1963 en Lowell, Massachusetts.

Cuétanos qué te parece la implementación y la adición de CVS a la lista de empresas en Estados Unidos que obligan a sus empleados a que se vacunen contra la COVID-19.

"Getting your flu shot is a great way to be proactive about your health and the health of your community,” says Angela Patterson, #CVSHealth VP and CNPO at @MinuteClinic. Flu shots are now available at all @CVSPharmacy and @MinuteClinic locations. Visit: https://t.co/uAmpHIFW7Z. pic.twitter.com/lQFf8EU0N1