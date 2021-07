¿Tiene en su agenda celebrar o asistir a cumpleaños infantiles? Tenga cuidado, pues esto aumenta las probabilidades de contraer COVID-19.

Las reuniones sociales provocan un relajamiento de las medidas de seguridad y dan paso al COVID-19. Así lo determinó un estudio que se focalizó en el efecto de los cumpleaños infantiles en nuevos casos de coronavirus.

El estudio concluyó que los eventos que conducen a reuniones sociales pequeñas e informales, como los cumpleaños y, en particular, los cumpleaños de los niños, son una fuente potencialmente importante en la transmisión del SARS-CoV-2.

Te puede interesar: Muere madre de quinceañera y 7 de sus tíos por COVID-19 tras fiesta

Investigadores explicaron en Jama Network que las dos semanas después de los cumpleaños infantiles había un aumento en 31 % de diagnósticos COVID entre anfitriones e invitados.

Explicaron que esto es mucho más difícil de determinar debido a que se hace más énfasis en las fiestas grandes. Sin embargo, aseguraron que esto demuestra que las reuniones familiares siguen siendo un foco de contagios por atender.

El estudio agregó que el aumento estimado de las infecciones por COVID-19 en los hogares con cumpleaños fue mayor en los hogares que tenían un cumpleaños reciente de un niño en comparación con el de un adulto. Esto sugiere una mayor probabilidad de reunir a grupos más grande en torno a los niños, un relajamiento en el uso de mascarilla, reducción del distanciamiento, o una combinación de estos.

El aumento de casos en los hogares con fiestas importantes como celebraciones de cumpleaños 1, 10, 50, etc, no fue mayor. Es decir, no ofrecen una razón especial para que las personas se reúnan o cambien la forma en que comparten en comparación con otras reuniones.