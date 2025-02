Qué hacer después de un accidente de camión

Los accidentes automovilísticos pueden tener consecuencias severas, e incluso fatales, para los involucrados. Si además se trata de un incidente que involucra vehículos de grandes dimensiones, los daños materiales y físicos pueden ser aún más graves debido al peso de este tipo de transporte.

Si usted se vio involucrado, como conductor de un vehículo privado, es propietario de camión o empleado de un transportista, en un accidente de camión comercial o tráiler, debe saber que podría buscar compensación por los daños y las pérdidas económicas que haya sufrido*. Conozca qué debe hacer después de una colisión y cómo un abogado de accidentes de camión en Rock Hill podría ayudarle.

Causas de los accidentes de camión en Rock Hill, SC

Aunque algunas causas de accidentes de carreteras afectan a vehículos tanto compactos como grandes, las circunstancias de conducción de vehículos comerciales pueden dar lugar a riesgos específicos y estos serán un factor determinante para hacer valer su seguro o presentar un reclamo que le permita buscar compensación.

A pesar de lo que podría pensarse, la mayoría de los choques ocurridos en Rock Hill, SC, no suceden en condiciones de poca visibilidad como durante la noche o bajo circunstancias climáticas adversas. De acuerdo con datos estadísticos del sitio City Data, en los últimos 20 años, más del 45 % de los accidentes automovilísticos suceden durante el día, con un 86.5 % en condiciones climáticas despejadas.

En realidad, más del 82 % de los accidentes fatales en Carolina del Sur, suceden como consecuencia de las acciones de alguno de los conductores involucrados.

Causa de la colisión Porcentaje del total de accidentes fatales Porcentaje del total de accidentes no fatales Acciones del conductor 82.47 % 94.12 % Condiciones de la carretera 0.52 % 0.79 % Acciones de peatones 15.25 % 0.43 % Condiciones medioambientales 0.21 % 3.38 % Defectos del vehículo 1.56 % 1.28 %

Tabla realizada a partir de los datos del South Carolina Traffic Collision Fact Book 2020

Entre las causas de accidentes de camión más comunes en Rock Hill, relacionados con los conductores, se encuentran:

No respetar las señales de tránsito

La señalética vial tiene como función mantener buenas prácticas en las carreteras para prevenir accidentes. Si un conductor no respeta los señalamientos en cuanto a precaución, límites de velocidad o paradas, esto puede dar lugar a colisiones de diversa gravedad.

Exceder el límite de velocidad

Cuando un conductor maneja a una velocidad mayor de la permitida puede ocasionar que los otros conductores no tengan tiempo suficiente para reaccionar ante un movimiento inesperado. Evitar una colisión con un vehículo que va a toda velocidad resulta casi imposible y los choques a altas velocidades suelen tener consecuencias fatales.

Manejar bajo la influencia del alcohol o de las drogas

Manejar bajo la influencia de sustancias como alcohol o drogas, afecta la capacidad de los conductores de reaccionar a estímulos externos, ralentizando sus reflejos y favoreciendo una conducción imprudente. De acuerdo con datos del South Carolina Traffic Collision 2020 Edition Fact Book, esto causó más de cinco mil colisiones en Carolina del Sur durante el 2020 y fue la primera causa de accidentes fatales, ocasionando la muerte de 243 personas.

Conducción agresiva

Se considera conducción agresiva aquella que da cuenta de un comportamiento peligroso realizado con intención, sin tomar en cuenta la integridad física de otros ocupantes de la carretera. Rebasar de forma imprudente, hacer cambios bruscos de velocidad, no mantener una distancia prudente entre vehículos o incorporarse inadecuadamente a un camino son algunas formas de conducción agresiva.

Conducción distraída

Lamentablemente, cada vez es más común que los conductores se distraigan con el uso de celulares o dispositivos móviles mientras manejan, provocando que dejen de prestar atención al camino y sean incapaces de reaccionar ante riesgos imprevistos. Hablar por teléfono, enviar mensajes o utilizar aplicaciones mientras se maneja causa decenas de heridos en Carolina del Sur cada año.

Fatiga del conductor

En el caso de los conductores de camiones, es una circunstancia desafortunada, pero usual, el que sean sometidos a largas jornadas de conducción ininterrumpida para cumplir con tiempos y agendas de entregas. Estos largos periodos sin descanso dan lugar a la conducción fatigada que ocasiona somnolencia y lentitud en sus reflejos.

Si cualquiera de estas causas—entre otras atribuibles al culpable de su accidente—causó que usted sufriera lesiones o daños materiales, usted puede buscar la asesoría de un abogado de accidentes de camión en Rock Hill para buscar la recuperación de sus pérdidas económicas y compensación por su sufrimiento.*

¿Qué hacer después de un accidente de camión en Rock Hill, SC?

¿Chocó con otro vehículo comercial o particular y no sabe qué debe hacer? Lo más importante es asegurar el bienestar de todos los involucrados, pero también actuar pensando en las consecuencias que el choque puede tener a mediano y largo plazo. Las acciones que le recomendamos tomar después de un accidente de camión en Rock Hill son:

Resguárdese de otros riesgos

Examine su estado físico

Verifique si no se encuentra herido y haga lo mismo con los otros involucrados si le es posible. Si tiene los conocimientos y posibilidades de ayudar a algún herido, hágalo, de lo contrario, espere a que personal capacitado se haga cargo de la situación.

Contacte a los servicios de emergencia

Aunque nadie tenga heridas visibles, llame a los servicios de emergencia para que corroboren que nadie ha sufrido lesiones internas o que puedan manifestarse posteriormente. Aun si no se encuentra mal al momento, considere que debe recibir atención médica para validar más adelante las consecuencias del choque en su persona.

Aléjese del camión si la carga del mismo es peligrosa y detecta fugas o hubo una volcadura

Muchos vehículos comerciales pueden transportar productos inflamables o tóxicos que pongan en riesgo a las personas alrededor del mismo. Si es el caso, informe de ello y busque un lugar seguro donde esperar la llegada de los servicios de emergencia y de su abogado o aseguradora.

Comuníquese con su aseguradora

Si cuenta con póliza de seguro, llame a la compañía para que valide el incidente y pueda recibir la cobertura que amerite. Siga las indicaciones de su agente de seguros para evitar inconvenientes con su póliza y la cobertura de la misma.

Recuerde también mantener siempre sus papeles de seguro vigentes y en orden, así como llevarlos consigo cada que salga a carretera. Antes de emprender un viaje, verifique la vigencia de su póliza, su licencia de manejo y cualquier otro permiso que deba poseer; asegúrese de que todos los papeles necesarios los lleva con usted y que tiene a mano los medios de contacto con su seguro.

Contacte a un abogado de accidentes de camión

Aunque un seguro tiene como finalidad protegerlo de las consecuencias de un accidente, las compañías aseguradoras son un negocio que siempre buscará pagar lo menos posible a sus clientes. Para evitar aceptar un arreglo rápido, pero injusto, póngase en contacto con un abogado de accidentes de camión en Rock Hill que pueda guiarlo para en su búsqueda de una compensación más justa.

Resguarde toda la evidencia del accidente y de sus consecuencias

Si posteriormente desea presentar un reclamo por lesiones, contar con tanta evidencia como sea posible será vital para respaldar su caso. Asegúrese de contar con los reportes que la policía y los servicios de emergencia hayan levantado, procure tener los datos de contacto de los involucrados en el accidente, así como de testigos que puedan dar fe de cómo ocurrió la colisión.

También guarde todas las facturas de los gastos en los que deba incurrir a causa del accidente, esto incluye servicios médicos, mecánicos, de reparación o sustitución de objetos personales, bajas laborales que le ocasiones pérdida de salarios, etcétera. Esto le será de utilidad a su abogado para establecer la compensación que usted pudiera recibir si presenta un reclamo.*

¿Cuánto tiempo tengo para presentar un reclamo por accidente de camión?

Cada estado de Estados Unidos cuenta con un estatuto de limitaciones que indica cuánto tiempo tiene una víctima de lesiones para presentar un reclamo que le permita buscar compensación y justicia por el daño sufrido.

En el caso del estatuto de limitaciones de Carolina del Sur, usted tiene un período estándar de tres años para poder presentar un reclamo por las heridas que pudo haber sufrido o por la muerte de un familiar a raíz de un accidente de camión. Este plazo puede verse modificado por circunstancias particulares de su caso. De ahí la importancia de contactar a un abogado de accidentes de camión en Rock Hill que pueda asesorarlo para presentar su reclamo en tiempo y forma.*

Contacte a un abogado de Stewart Law Offices hoy

Ejerza su derecho a la compensación y la reparación de daños si se vio involucrado en un accidente automovilístico que fue culpa de un tercero. Con el apoyo legal de un abogado de accidente de camión, usted puede buscar justicia y luchar por recuperar su tranquilidad.*

Contacte hoy a nuestros abogados de accidentes de camión y reciba asesoría sobre las acciones que puede emprender para recuperarse financieramente. El equipo de Stewart Law Offices está listo para apoyarlo en su búsqueda.

*Esta información no pretende crear, y recibir o verse o no constituye, una relación abogado—cliente. Los resultados enumerados son antes de la deducción de honorarios y costos. Las conclusiones de los casos varían. Los resultados anteriores no garantizan ningún resultado futuro. Una vez realizada la recuperación, los honorarios del abogado se calcularán antes de la deducción de los gastos incurridos. Resultados de los abogados personales obtenidos mientras practicaban la abogacía, no necesariamente mientras trabajaban en el bufete de abogados actual. Brent P Stewart tiene licencia solo en SC y WV. Abogados con licencia de Carolina del Norte (NC) en la oficina de Charlotte. Brent Stewart, abogado fundador — Oficina principal 1242 Ebenezer Road, Rock Hill, SC 29732. Marcus Spake, abogado gerente de Carolina del Norte — Oficina principal 2427 Tuckaseegee Rd. Suite A, Charlotte, Carolina del Norte 28208.