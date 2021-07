Como si se tratara de capítulo de los Simpson. Un hombre fue sacado de un buffet como a Homero Simpson por comer 15 platos y seguir pidiendo hasta ocho más.

Un restaurante de Brasil donde se vende pasta, tenía la promoción de comer todo lo que pueda, sin embargo, no esperaban que llegara alguien como João Carlos.

Por cerca de $4 el hombre podía comer todo lo que quisiera, por lo que cinco platos de lasañas, tres de ñoquis y dos de fideos, algo que parecía demasiado. Incluso el mesero le informó que si no se los terminaba tenía que pagar una multa.

Pero Carlos se comió todo y no solo eso, ordenó cinco platos más, los cuales estuvieron más llenos que los anteriores, buscando que el hombre dejara de comer. Sin embargo, se los terminó.

Por lo que volvió a ordenar más, ahora ocho platos más. Esto hizo que el gerente del restaurante le ofreciera la cuenta gratis pero que ya no pidiera más; sin embargo el hombre se negó. Por lo que le pidieron que se fuera, algo que a João Carlos no le pareció.

“Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”, publicó en su cuenta de TikTok.