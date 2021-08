Después de las tormentas el martes por la noche y el miércoles por la mañana que dejaron a miles sin electricidad, se emitió una advertencia sobre lluvias torrenciales y un breve tornado con vientos que podrían arrancar árboles, así como granizo para este miércoles por la tarde y la noche en el área de Chicago.

Además del clima severo, hay un aviso de calor, desde el mediodía y hasta las 7:00 PM para el área.

Las autoridades advirtieron que podría haber aguaceros torrenciales, granizo de gran tamaño y un breve tornado en el área de Chicago.

Se recomienda mantenerse informado en NWSC y tener múltiples formas de recibir las alertas.

Aquí te dejamos la advertencia de NWS Chicago sobre las lluvias torrenciales, el breve tornado y los vientos capaces de arrancar árboles.

The very active pattern continues.



A line of storms is expected to develop in WI this afternoon & track into the area late today & this evening. Damaging winds capable of uprooting trees will be possible with this line. Stay weather aware! #ILwx #INwx pic.twitter.com/7oQLzwioSV