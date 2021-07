El Banquete de la Reina, conocido en inglés como “Queen’s Feast: Charlotte Restaurant Week”, es un evento anual donde restaurantes del área de Charlotte ofrecen cenas de tres platillos a un precio de $30-35 por persona.

El evento dura una semana cada julio y el año pasado el evento fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19. Este mes regresa del viernes 16 de julio al domingo 25 de julio con promociones en restaurantes de varias cocinas.

Este evento da la oportunidad a los habitantes del área de Charlotte a probar restaurantes populares que quizás no han probado, o volver a visitar sus restaurantes favoritos con un menú a un precio descontado.

¿Qué es el Queen’s Feast: Charlotte Restaurant Week?

El Banquete de la Reina: Semana de Restaurantes es un evento de una semana donde restaurantes de alta cocina en el área de Charlotte ofrecen cenas de tres platillos—por lo general: aperitivo, plato principal y postre— por $30 o $35 por persona, sin incluir impuestos.

Cada restaurante tendrá su menú regular, pero durante La Semana de Restaurantes las personas que quieran la cena de tres platillos deben escoger su comida del menú fijo de cada restaurante. Las personas que escogen el menú fijo también pueden elegir extras como platos adicionales o acompañamientos a un precio adicional.

Como participar en Queen’s Feast:

Para participar en El Banquete de la Reina, debe escoger un restaurante al que quiere asistir y ver su menú fijo. Si le interesa, puede llamar al restaurante para hacer una reservación de cena durante la semana del 16 al 25 de julio.

Cuando llegué al restaurante a la hora de su reservación, dígale al anfitrión su nombre y que está allí para participar en el menú de Charlotte Restaurant Week.

Si por cualquier razón no puede llegar al restaurante, debe cancelar su reservación para que otros puedan participar.

Información importante:

Se recomienda hacer reservación en el restaurante para asegurar que tienen cupo.

Las horas de operación y menús fijos varían en cada restaurante.

Es posible que no se aceptan cupones en algunos restaurantes durante La Semana de Restaurantes

Haga su reservación lo más pronto posible en las páginas oficiales de los restaurantes, o en OpenTable.

Más información sobre El Banquete de la Reina y restaurantes participantes está disponible en charlotterestaurantweek.iheart.com y en facebook.com/CharlotteRestaurantWeek.

Los restaurantes participantes por ubicación + precio por persona incluyen:

Belmont / Condado de Gaston: The Bottle Tree ($35), Old Stone Steakhouse ($35)

Concord / Condado de Cabarrus: 73 & Main Restaurant ($35), Basilico Italiano ($35), The Speedway Club ($35)

Dilworth: Dolce Osteria ($35)

Elizabeth: Big Ben British Restaurant & Pub ($35), The Cajun Queen ($35), Caswell Station ($35)

Hickory / Condado de Catawba: BOCA ($35), Charolais Steakhouse ($35), Standard Oyster Company ($35)

Huntersville / Norte del Condado de Mecklenburg: Firebirds Wood Fired Grill – Northlake ($35), Red Rocks Cafe – Birkdale ($35)

Plaza Midwood: Bistro La Bon ($35)

South End: The Manchester 1812 ($35), Nikko Japanese Restaurant & Sushi Bar ($35), Sullivan’s Steakhouse ($35), The Wine Loft South End ($35)

Ballantyne / Pineville: Firebirds Wood Fired Grill – Stonecrest ($35), Global Restaurant ($35)

SouthPark / Foxcroft: Aqua e Vino ($35), Bar Marcel ($35), Bulla Gastrobar ($35), Firebirds Wood Fired Grill – SouthPark ($35), Red Rocks Cafe – Charlotte ($35), Village Tavern ($35)

Suroeste de Charlotte / Ayrsley: Harry’s Grille & Tavern ($35)

Statesville / Condado de Iredell: The 220 Cafe ($35)

University: Golden Owl Tavern ($30)

Centro de Charlotte: 5Church ($35), Aria Tuscan Grill ($30), BLT Steak ($35), Bernardin’s at Ratcliffe ($35), Brazz Carvery & Steakhouse ($35), Deluxe, The Fun Art of Dining ($35), Red Salt by David Burke ($35), Fahrenheit ($35), Forchetta ($35), La Belle Helene ($35), Sea Level NC ($35)

