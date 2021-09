La actriz Cassandra Peterson, conocida por darle vida a "Elvira", reveló que durante casi 20 años ha mantenido una relación amorosa con otra mujer.

Y es que la actriz recientemente publicó su libro "Yours Cruelly, Memoirs of the Mistress of the Dark", en donde dio a conocer aspectos de su vida que no había revelado anteriormente.

Elvira reveló que conoció a su pareja cuando hacía ejercicio en un Gold's Gym, en Hollywood, donde su pareja era una entrenadora, aunque al principio la confundió por un hombre:

"No pude evitar notar a un entrenador en particular, bronceado, tatuado y musculoso, acechando por el piso del gimansio, con un gorro de lana tan bajo sobre su largo cabello castaño que casi le cubría los ojos", dijo en su libro.

Sin embargo, fue hasta que se la encontró en el baño que Cassandra se dio cuenta que la persona que le había gustado no era un hombre, sino que era una mujer y las dos comenzaron a relacionarse como amigas.

¿Quién es la pareja de Elvira, Cassandra Peterson?

Según ella misma narró en su libro, se trata de Teresa T Wierson.

De acuerdo con Elvira, el tiempo no pudo ser mejor, pues cuando conoció a Teresa, ella estaba saliendo de su matrimonio de 25 años con Mark Pierson, mientras que Wierson también estaba rompiendo con su pareja de toda la vida y ambas se apoyaron en el proceso.

Siendo amigas, comenzaron a vivir juntas y poco a poco, Elvira se dio cuenta que estaba enamorada de otra mujer, algo completamente nuevo para ella:

"Creo que me sorprendió aún más. ¿Qué demonios estaba haciendo? Nunca me habían interesado las mujeres más allá de amigas. Me sentí tan confundida. ¡Esta no era yo! Amiga de ella durante tantos años y nunca noté nuestra química. Pronto descubrí que nos conectamos sexualmente de una manera que nunca había experimentado", reveló Cassandra.

Aunque por mucho tiempo ha sido un símbolo de la comunidad LGBTQIA+, Peterson quiso mantener su relación en secreto por miedo a la homofobia y para proteger su marca "Elvira".

"Por primera vez en mi vida estoy con alguien que me hace sentir segura, bendecida y verdaderamente amada", aceptó la actriz.

¿Quién es Cassandra Peterson, la actriz que dio vida a Elvira y reveló su relación con otra mujer?

Cassandra tiene actualmente 70 años, es originaria de Manhattan, Kansas, y es conocida por ser una actriz y presentadora de programas de terror con su personaje Elvira.

La conocida como "Mistress of the Dark" también ha participado en otros proyectos como Las Tortugas Ninja, Call of Duty: Infiniti Warfare y Scooby-Doo.

Según ella misma narró, actualmente ella y Teresa trabajan juntas, pues "T" es su asistente.