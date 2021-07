Las personas transgénero enfrentan una serie de dificultes en los servicios de salud en todo el país, y el estado de Carolina del Norte no es la excepción.

La atención médica aún es muy reducida, con costos excesivos y cierta discriminación.

Charlotte forma parte de una breve lista de áreas metropolitanas con un número creciente de proveedores de atención médica adaptados a las personas trans.

De las 25 instalaciones de atención médica de Carolina del Norte clasificadas como líderes en igualdad por la Campaña de Derechos Humanos, más de la mitad son de Novant Health.

No todo es por falta de proveedores, también por los nulos conocimientos que hay sobre la salud de las personas transgénero.

Un estudio reveló que el tiempo promedio dedicado en las facultades de medicina del país a enseñar contenido relacionado con LGBTQ es de cinco horas.

Algunos médicos y líderes de salud de Charlotte están tratando de cambiar eso.

"Como muchos médicos, no me enseñaron esa atención, y fue como esta gran caja negra de conocimiento que no tengo", dijo el Dr. Rhett Brown, médico en Novant Health.

Brown ha viajado por todo el estado para enseñar a los proveedores sobre cómo realizar la atención médica para las personas trans.

En 2011, cofundó Charlotte Transgender Healthcare Group, con más de 70 proveedores enfocados en eliminar las disparidades para la comunidad transgénero.

Por su parte, Kelly Leech, Gerente de la Iniciativa de Alcance de la Atención Médica de PFLAG, aseguró que “todavía no existe un instituto centralizado de atención para las personas trans”.

Un estudio del Center for American Progress reveló que una de cada tres personas transgénero tiene que enseñarle a su médico las necesidades que requieren.

Y 3 de cada 10 posponen o evitan el tratamiento médico debido a la discriminación.

Un reportaje de The observer, señala que existe un centro para el cuidado de personas transgénero jóvenes en Charlotte.

Se trata del Levine Children’s Center for Gender Health de Atrium, que se inauguró en abril de 2019.

Es el primero en la ciudad dirigido a pacientes LGBTQ de entre 11 y 25 años.

El Centro de Salud de Género brinda consultas médicas para pacientes, incluidos los niños, y sus familias en todas las etapas de su camino hacia la confirmación del género.

Un informe del Centro Nacional de Educación para la Salud LGBTQ dijo que la recopilación de datos de orientación sexual e identidad de género (SOGI) en registros médicos electrónicos puede ayudar a abordar estos problemas.

Los datos SOGI también pueden ayudar a los sistemas de atención médica a conocer a qué poblaciones se atiende y medir la calidad de la atención brindada a las personas LGBTQ.

Los sistemas de atención médica de Charlotte aún están muy atrasados en busca de la equidad para las personas transgénero.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Movimiento LGBTQ y reforma de salud mental: un giro a la educación de Carolina del Norte

Tolerancia y respeto hacia la comunidad LGBTQ1+