La administración del presidente Joe Biden aliviará las restricciones impuestas a las inmigrantes indocumentadas que están embarazadas, en posparto o en etapa de lactancia, según un documento al que tuvo acceso The New York Times, marcando un nuevo cambio en las políticas de detención de inmigrantes implementadas por el ex presidente Donald Trump.

Los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no detendrán ni arrestarán a inmigrantes que estén embarazadas o que estén amamantando a sus bebés, o que hayan tenido un bebé el año anterior, según un borrador del plan publicado por The New York Times.

El documento dela nueva política usa lenguaje neutral en cuanto al género, reconociendo que los hombres transgénero pueden dar a luz.

La prohibición del arresto de mujeres embarazadas fue implementada originalmente por el presidente Barack Obama, pero fue posteriormente eliminada por Trump.

Se estima que durante la administración anterior cerca de 4,000 indocumentadas embarazadas estuvieron bajo custodia de ICE.

Este número de inmigrantes bajó recientemente, en parte debido a las medidas para reducir entornos congregados para evitar contagios por la pandemia del COVID-19.

Actualmente hay menos de 20 inmigrantes embarazadas o amamantando a sus bebés, que permanecen un promedio de tres días apresadas, compartió The New York Times.

Demandan a Trump por arresto de inmigrantes embarazadas

Varios grupos de defensa demandaron por separado a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza este mes; en relación a registros desde el 2020 sobre inmigrantes embarazadas y cómo esta institución las trató.

Entre las denuncias se destaca que la administración Trump deportó a mujeres inmigrantes y a sus bebés, que habían nacido en Estados Unidos.

Grupos de defensa alegan que algunas de las indocumentadas que cruzaron la frontera para solicitar asilo, posteriormente tuvieron que volver a México sin un certificado de nacimiento que avala la ciudadanía estadounidense de sus bebés.

La nueva política de Biden no se aplicaría a inmigrantes embarazadas, en etapa de posparto o que están dando de lactar a sus bebés; que actualmente que estén bajo la custodia de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza.

