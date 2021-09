La familia Bush sigue creciendo, pues Barbara, la hija del expresidente George W Bush anunció el nacimiento de su primer bebé, al lado de su esposo Craig Coyne.

El anuncio llegó este martes a través del Centro Presidencial George W Bush, quienes anunciaron la noticia a través de sus redes sociales:

De acuerdo con el comunicado, la bebé nació en Maine y no lejos de la casa de la familia Bush, donde Barbara y Craig se casaron.

Statement by President George W. Bush:

“With full hearts, Laura and I are delighted to announce the birth of our new granddaughter. Barbara gave birth to Cora Georgia Coyne on September 27, 2021, in Maine — not far from our family home where Barbara and Craig were married. [1/2]