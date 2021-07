Arrestan a 4 por el asesinato de niña de 13 años de Monroe, NC

Loyalti Allah estaba sentada tomando soda con sus amigos en una mesa de picnic, cuando fue asesinada por una persona dentro de un vehículo, quien le disparó, sin embargo, se dio a conocer que 4 hombres ya fueron arrestados por el asesinato, que acabó con los sueños de esta niña de 13 años de Monroe, en Carolina del Norte.

Fue el sábado cuando sucedió este crimen y cuando te lo platicamos en La Noticia.

De acuerdo con la policía y con su familia, la niña estaba con sus amigos, esperando una entrega de DoorDash, que opera una plataforma de pedidos y entrega de alimentos.

La policía fue llamada a la escena alrededor de las 8:00 PM en Monroe, donde encontraron a la menor con una herida de bala.

Aunque fue llevada al hospital, la pequeña Loyalti fue declarada muerta.

La familia de Loyalti creó una página de GoFundMe para solicitar ayuda económica.

La policía informó el día del incidente, que se reportó una camioneta Ford Freestyle negra que pasó por el lugar y comenzó a disparar en dirección a la víctima.

La policía recuperó la camioneta y arrestó a 4 hombres, acusados de asesinato en prrimer grado.

Los sospechosos fueron identificados por la Oficina del Alguacil del Condado de Union como Javon Robinson, Jamari McClain, Jamari Crowder y Darius Roland.

Según la información, Robinson y Darius tienen 19 años, mientras que Crowder 22 y McClain 18.

Los cuatro fueron llevados a la cárcel del condado de Union sin derecho a fianza.

A través de un comunicado de prensa, el jefe de policía de Monroe, Bryan Gilliard, dijo que los oficiales hicieron un trabajo increíble al ″no dejar piedra sin remover para garantizar que las personas que cometieron este crimen no solo fueran identificadas, sino detenidas y llevadas ante la justicia″.

#BREAKING @WBTV_News Exclusive video of Javon Demontre Robinson being taken to jail by @MonroeNCPolice. He is charged w/1st degree murder in the drive by shooting of 13 yr old Loyalti Allah. Police are looking for at least 2 more suspects. pic.twitter.com/MFwJW3mBgF