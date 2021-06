La actriz Angelina Jolie habló recientemente sobre el racismo médico y puso un ejemplo que dejó en claro que sus hijos lo han sufrido.

En una reciente publicación de la revista TIME, la actriz de Maléfica y Sr y Sra Smith entrevistó a un joven médico negro, quien recientemente publicó un libro sobre estos temas.

Malone Mukwende es un joven de inglaterra, quien desde su inicio como estudiante de medicina comenzó a notar que la mayoría de las imágenes e información utilizada por sus profesores y libros se basaban en personas blancas.

Aunque es un estudiante, Malone publicó un libro y una plataforma online, Mind the Gap y Hutano, respectivamente.

Asimismo, Angelina Jolie usó un ejemplo de racismo médico y de cómo sus hijos lo han sufrido.

“Recientemente mi hija Zahara, a quien adopté de Ethiopia, tuvo una operación y después una enfermera me dijo que los llamara si su piel ‘se volvía rosa” , señaló la actriz para TIME .

Malone respondió que casi toda la medicina se enseña así porque se ha hecho así durante tantos años y se sigue haciendo, por lo que pareciera que no es un problema.

“De todas maneras, como acabas de ilustrar, lo que dijo la enfermera es problemático para algunos grupos de población porque no va a pasar de esa manera y si no te das cuenta probablemente no llames al doctor”, dijo Malone.