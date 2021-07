Alejandra Guzmán reveló cuántas veces la han operado para resarcir el daño que le ocasionaron inyecciones de polímeros en los glúteos, en el 2012, y narró incluso que creyó que iba a morir.

Fue durante una reciente entrevista con Yordi Rosado que la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal contó las consecuencias de los polímeros que le inyectaron en su cuerpo.

De acuerdo con ″La Guzmán″, en ese momento vivía en Londres, donde estaba grabando un álbum, pero sufría de fiebre y la piel se le puso dura y negra.

La actriz contó que prácticamente ha recibido una operación por año y dijo que no tiene problemas con ello, pues ama sus cicatrices.

″Yo ya no me siento mal, siento que mi cuerpo ya no tiene casi nada, porque me han rebanado una tras otra; pero amo mis cicatrices, amo sentirme bien″.