La alcaldesa de San Francisco se encuentra en una polémica, luego de que se dieran a conocer imágenes en las que se le ve infringiendo el mandato de mascarilla en un club.

London Breed fue sorprendida rompiendo sus propios mandatos de uso de mascarilla en espacios cerrados.

La política del partido demócrata había sido criticada anteriormente por sus estrictas reglas sobre el coronavirus, sin embargo, fue captada por una editora del San Francisco Chronicle mientras cantaba y bailaba en un club de jazz repleto.

Mariecar Mendoza compartió en redes sociales un video en el que se puede ver al club repleto de jazz con todo y la alcaldesa disfrutando del momento, pero sin ningún uso de mascarilla o de distancia social.

A pesar de que se la pasaron bien, esto viola el mandato de San Francisco, que requiere mascarillas en espacios cerrados, incluso para quienes tienen el esquema completo de vacunación.

Breed le dijo a Mendoza que se realiza pruebas COVID-19 frecuentemente y que se sintió tranquila de que todos tuvieran que mostrar una prueba de vacunación, aunque eso no los exime del mandato.

Mendoza aceptó que ella también estaba sin mascarilla mientras platicaban.

Aquí te dejamos el video en el que la alcaldesa de San Francisco, London Breed, rompió el mandato de mascarilla en un club.

I chose to go to @sfblackcat last night for my first indoor concert since the pandemic ... and this happened 🤩🙌🏽🎶 pic.twitter.com/x68lRya0Wh