Un adulto de la tercera edad de Concord, quien estuvo afiliado a los Boy y Girl Scouts, fue arrestado por delito sexual contra un niño y señalado de probablemente abusar menores durante décadas.

La policía de Concord dijo que saben que hay más víctimas del adulto de la tercera edad, indetificado como Ricky Lynn McClellan, de 66 años.

De acuerdo con las autoridades, han hablado con otras víctimas y testigos y al menos otra persona planea presentar cargos.

La policía dijo que McClellan y un niño fueron juntos al cine el jueves, en el Carolina Mall y luego alguien llamó para reportar actividad sospechosa de una persona adulta y un niño detrás de un contenedor de basura, cerca del centro comercial.

Los detectives señalaron que McClellan podría haber abusado de niños desde finales de la década de los 80 y afirmó que ha estado involucrado con los Boy Scouts durante 40 años.

“El comportamiento atribuido a este individuo es reprobable y va en contra de todo lo que defiende Boy Scouts of America. Si bien McClellan no estaba registrado en nuestros programas en el momento de su arresto y los cargos no están relacionados con Scouting, tomamos medidas inmediatas para prohibirle cualquier participación futura“, señaló en un comunicado Stuart Williams, Scout Executive y CEO del Consejo de Boy Scouts of America de Carolina del Norte.