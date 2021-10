El programa de FAFSA, una ayuda para estudiantes universitarios, se encuentra disponible a partir de hoy y aquí te diremos qué es y cómo puedes solicitarla.

A través de FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes), el gobierno federal destinó 150 mil millones de dólares y para acceder solo debes llenar tu solicitud.

En algunos estados, como Carolina del Norte, la fecha límite para hacerlo es el 30 de enero del 2022, por lo que no debes posponer tu aplicación, pues la ayuda se entrega por orden de aplicación.

A través de FAFSA puedes aplicar a cuatro tipo de ayudas:

De acuerdo con Discover Student Loans, cerca del 90 % de las familias que aplican reciben la ayuda, por lo que no debes temer en aprovechar esta oportunidad.

Puedes encontrar la solicitud para FAFSA, la ayuda para estudiantes a partir de hoy, aquí.

Toma en cuenta que, los padres deben presentar su número de Seguro Social, formularios W-2, registros de ingresos no tribunales, declaraciones de impuestos del año pasado y los estudiantes deben mostrar en qué escuelas están interesados.

Esta ayuda no está limitada para estudiantes que ya estén en la universidad, sino que también está disponible para quienes apenas ingresarán.

And we’re live! 🙌



The 2022–23 FAFSA® form is now available. Head to https://t.co/wdDmg7cr0I or the myStudentAid mobile app to start your #FAFSA form now. pic.twitter.com/YdjZhBAS0r