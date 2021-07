Es hora de que descubras algunas cosas que tienes por hábitos pero que no debes hacer después de comer para no interferir en la correcta digestión.

Tal vez te has acostumbrado a hacer alguna de estas malas prácticas sin darte cuenta. Y aunque nunca has percibido que afecte a tu organismo, puedes dañar tu salud a futuro, por lo que será mejor cambiar un poco.

¿Qué no hacer inmediatamente después de comer?

1- Dormir

Si vas a dormir después de comer mantén la cabeza elevada.

Lo primero que no debes hacer después de comer es tal vez una de las cosas que más te apetece, y es irte a dormir.

Dormir con el estómago lleno afecta la digestión y provoca sensaciones molestas como reflujo, acidez o ardor estomacal. La razón es que la posición hace que los jugos gástricos se alejen del estómago, lo que además limita la correcta absorción de los nutrientes consumidos.

Dañar el sueño con estas molestias a la larga interfiere en el peso debido a que desacelera el metabolismo. Esto significa que el cuerpo puede almacenar la energía no utilizada en forma de grasa.

La Clínica Mayo recomienda esperar al menos dos horas después de comer antes de irte a dormir. Sin embargo, si es inevitable por alguna razón tomar una rutinaria siesta, trata de mantener la cabeza un poco elevada.

2- Bañarte

Variar la temperatura corporal puede cortar la digestión.

Otra clásica es meterse a la ducha después de comer, hábito que puede automáticamente detener el proceso de digestión. La causa es que debido a la variación de la temperatura corporal por el agua, el cuerpo aumenta el flujo de sangre a la piel y disminuye la cantidad que debe ir hacia el estómago para llevar a cabo la digestión.

Es por eso que se aconseja bañarse pasados unos 30 minutos después de comer, y más si es posible.

3- Hacer ejercicios

La intensidad del ejercicio aumenta las molestias estomacales después de comer.

¿Cuántas veces has pensado en compensar una comida con hacer ejercicios? A partir de ahora sabrás que es un error. Caminar después de comer tiene una serie de beneficios, pero al menos un efecto negativo: puede causar malestar estomacal, como náuseas y reflujo, según un estudio publicado en Journal of The International Society of Sports Nutrition.

Ahora bien, la intensidad de un ejercicio está directamente relacionada con esta posibilidad y es capaz de agregar hipo y consecuencias más serias como lesiones y calambres. Esto indica que una caminata puede ser menos peligrosa que nadar, por ejemplo. Estudios indican que si tanto la comida como el ejercicio son ligeros a moderados este riesgo disminuye.

Para estar seguros de que no dañarás la digestión lo más conveniente es esperar entre 30 minutos a 2 horas después de la comida, aunque tu propio organismo te ayudará a tomar esta decisión.

4- Comer frutas o postres

Comer frutas en meriendas es mejor que después de una comida completa.

Complementar la comida con una fruta o un postre no es conveniente, ya que el azúcar requiere de enzimas diferentes a las que usan otros alimentos para digerirse bien. Además, la fructuosa, o azúcar natural de las frutas, necesita más tiempo para ser absorbida en su totalidad. Por lo tanto, mientras más tiempo permanezcan en el estómago, mayor riesgo hay de sufrir indigestión, inflamación y gases.

En ese caso, es preferible consumir frutas como meriendas o durante el desayuno. De esa manera ayudarán a acelerar el metabolismo y darán un efecto de saciedad, lo que evita un consumo mayor de comida.

La necesidad de comer dulces después de comer, por otra parte, pueden ser una señal de hipoglucemia, diabetes, ansiedad, falta de descanso, depresión o estrés.

5- Fumar

Fumar después de comer interfiere en la absorción de nutrientes.

Los fumadores suelen encontrar un gran placer en terminar una comida e ir por un cigarrillo. No obstante, fumar no solo es un hábito dañino por sí solo en cualquier momento, sino que agrava sus efectos nocivos después de comer.

Es bien sabido que fumar daña la salud pulmonar y cardiovascular. Y si se hace después de una comida completa como podría ser el almuerzo, dificulta la absorción de vitaminas y minerales en la digestión. En su lugar, la nicotina facilita la absorción de sustancias capaces de producir cáncer.

Por si fuera poco, aumenta el riesgo de cálculos biliares, enfermedades en el colon y hace que el ácido estomacal se devuelva hacia el esófago, como consecuencia provoca acidez.

Entre la comida y el tabaco se debe esperar un tiempo prudente de 30 minutos. Aunque, lo mejor es que dejes ese hábito para siempre.

6- Tomar té o café

El té después de comer interfiere en la absorción del hierro.

Tomar té o café después de comer reducen la posibilidad de absorber el hierro de forma correcta debido a los ácidos tánicos que contiene. También interfieren en la digestión, muy contrario a lo que se piensa.

Estudios demuestran que una taza de té junto con la comida disminuye en un 60 % la absorción del mineral; mientras que el café lo hace en un 39 % hasta después de una hora después de comer.

Lo ideal es esperar un tiempo de dos horas después de comer para disfrutar de una taza de té o café.

7- Ni desabrocharse el cinturón ni ponerse ropa ajustada

La ropa ajustada después de comer puede causar acidez estomacal.

Después de comer y tener una sensación de llenura es común «liberar» el botón del pantalón o el cinturón. ¡No lo hagas! Esto relaja los músculos del estómago y aunque se siente cómodo, también provoca un abultamiento del vientre.

De igual manera, no es conveniente utilizar ropa demasiado ajustada porque además de dañar la digestión puede causar problemas en el intestino y la molesta sensación de reflujo gástrico o la acidez.