Este martes por la noche, la Policía de Investigación de la Ciudad de México llevó a cabo una orden de aprehensión en contra de la youtuber mexicana, Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, por el delito de pornografía en agravio de una menor.

Luego de la lectura de sus derechos, YosStop fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, de acuerdo al diario local El Universal.

En marzo, Yosseline Hoffman recibió una denuncia por los delitos de de ponografía infantil y violación equiparada en contra de la joven Ainara «S».

La presunta víctima dio a conocer su versión de los hechos a través historias en su cuenta de Instagram, además de la imagen de la formal denuncia que presentó su equipo de abogados en contra de YosStop y cinco personas más, identificadas como Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A y Patricio A.

De acuerdo a las declaraciones de Ainara, los hechos sucedieron el 25 de mayo del 2018, cuando la joven, en ese entonces de 16 años, fue a una fiesta en el domicilio de Axel “A”, donde consumió bebidas con alcohol. Bajo la influencia de esta sustancia, el grupo de acusados abusaron de ella introduciendo una botella en su vagina.

YosStop habló sobre las acusaciones en su contra

En marzo, Yosseline decidió romper el silencio sobre las acusaciones en su contra e hizo un video en su canal de Youtube.

“He sido señalada, acusada y difamada. Decidí esperar a hacer este video porque quería ver hasta dónde llegaría este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera nada y ¡wow!, qué enfermo: un fenómeno de linchamiento mediático con un nivel de desinformación increíble”, dijo.

“Yo no almacené ni compartí ese video por ningún lado y por el cual se me está denunciando injustamente. Aquí yo expreso mi opinión y punto de vista. Si a alguien no le gusta, está bien… Esto fue como jugar un teléfono descompuesto. Tomaron un fragmento de mi video y con la magia de la edición, pum: desinformación. Me pintan como una villana. Quieren dañarme mediáticamente”, agregó.

Hoffman aseguró que utilizaron su imagen y fama para ponerle un rostro a la demanda.

“Usaron mi cara para la denuncia. ¿Dónde están las caras de los agresores? A ellos no los comparten. No me burlé de la violación, pero aún así yo le ofrecí mi ayuda, mis medios para ir contra los agresores. Ella aceptó. Nunca mandó su denuncia. No existía, no existió hasta hace una semana. Confío en las autoridades”.