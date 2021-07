La relación entre William y Harry se encuentra rota desde hace tiempo y muchos se preguntan si hay esperanza de que los hermanos se reconcilien. Los príncipes crecieron unidos y se apoyaron mutuamente tras la muerte de su madre, la Princesa Diana. Los hermanos, aparentemente unidos de por vida, por la sangre, la tradición y la tragedia ahora están separados.

William defiende en Londres a la familia real de las acusaciones de racismo e insensibilidad hechas por Harry y su esposa, Meghan, desde su nuevo hogar en el sur de California.

Pero los observadores reales buscarán el jueves cualquier señal de tregua cuando William y Hary develen una estatua de su madre, la princesa Diana. Esto se hará en el día que habría sido su cumpleaños número 60.

El evento se llevará a cabo en el Sunken Garden del Palacio de Kensington en Londres. Esta será la segunda reunión pública desde que Harry y Meghan se retiraron de sus deberes reales hace más de un año.

Imagen: Chris Jackson – WPA Pool/Getty Images

No se espera una resolución rápida entre William y Harry

“No se debería esperar una resolución rápida del conflicto porque ambos están luchando por creencias fundamentales”, dice Robert Lacey, autor de «Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult». William defiende la monarquía y Harry defiende a su esposa.

Imagen: AP

«Es una cuestión de amor versus deber, con William representando el deber y el concepto de la monarquía como él lo ve», dice Lacey. «Y luego, desde el punto de vista de Harry, el amor y la lealtad a su esposa. Él está con ella. Estas son diferencias muy arraigadas, por lo que sería simplista pensar que puede resolverse con un chasquido de dedos».

Pero algún tipo de reconciliación entre los príncipes es crucial para la monarquía, pues la familia real británica busca atraer a una generación más joven y una población más diversa.

Lacey cree que William y Harry a la larga se reconciliarán porque a ambos les conviene hacerlo.

Con información de The Associated Press

