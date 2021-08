Un video muestra a un hombre con un rifle mientras camina y apunta a las personas en las calles de Portland, Oregon.

Las imágenes comenzaron a circular el domingo por la noche y en ellas se puede ver al sujeto portando equipo táctico.

El suceso fue reportado por el periodista Sergio Olmos, quien a través de su cuenta de Twitter dio a conocer el incidente.

De acuerdo con el periodista, grupos de extrema derecha y antifascistas se enfrentaron en las calles de la ciudad durante más de una hora y en el enfrentamiento hubo palizas y explosivos pirotécnicos improvisados, mientras que no hubo presencia policial.

Fue durante este incidente que Sergio Olmos compartió el video del hombre apuntando con un rifle a personas en Portland.

A man walking around downtown with an AR-15 with a suppressor aims his weapon at journalist @PDocumentarians pic.twitter.com/457XttpH4S