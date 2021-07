Una pregunta puede cambiarlo todo «¿qué hubiera pasado si…?» bajo esta premisa se estrenará «What If…?» de Marvel, explorando diferentes historias que por una pequeña situación hubieran cambiado todo lo que conocemos.

El primer tráiler fue lanzado y en él se pueden ver infinidad de momentos, como algunos personajes que nunca se conocieron compartiendo algún momento, o algunas situaciones que sucedieron de diferentes maneras.

Como muestra de lo que será esta serie, se puede observar en primer plano a Erik Killmonger salvando a Tony Stark del primer ataque que sufrió en la cinta de Iron Man.

Además de ver a T’Challa como Star Lord, a Peggy Carter recibiendo el suero del súper soldado y muchas otras cosas, incluyendo a los «Marvel Zombies«.

What If…? llegará el 11 de agosto a Disney Plus y constará de 10 capítulos; aunque de momento no se ha anunciado más de una temporada, podría llegar a alargarse.