Una versión de 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus Johnson & Johnson presentó un 94 % de efectividad, de acuerdo con un estudio de la compañía.

Tener una versión de 2 dosis de esta vacuna, sería equiparable con las dos dosis de Moderna o Pfizer, de acuerdo con CNN.

Además, la compañía dijo que agregar una dosis de refuerzo a su vacuna de una sola inyección aumentó aún más la inmunidad.

Johnson & Johnson dio a conocer los detalles de 3 estudios que analizaron sobre su vacuna y lo que pasaría con una inyección adicional.

La empresa ha dado estos datos a la FDA y espera enviarlos a la Organización Mundial de la Salud y a Grupos Asesores Técnicos de Inmunización Nacional para que se tomen decisiones.

Aquí te dejamos la publicación con el comunicado completo en el que informaron que una versión de 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus Johnson & Johnson presentó un 94 % de efectividad.

