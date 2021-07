La farmacéutica Johnson & Johnson aseguró que la protección de su vacuna de una sola dosis genera inmunidad al coronavirus por al menos 8 meses, incluyendo las variantes preocupantes como delta.

Los resultados de un estudio permitieron notar que la vacuna J&J no solo brinda una protección adecuada contra el virus original. También genera una

Mathai Mammen, Director Global de Investigación y Desarrollo de Janssen, explicó que la respuesta de anticuerpos neutralizantes no disminuye. En su lugar, se fortalece con el tiempo.

La buena noticia es que además de resistir a delta, altamente transmisible, también puede neutralizar a otras como beta, gamma, alpha, epsilon y kappa.

La empresa J&J dijo que no sería necesaria una segunda dosis ni tampoco dosis de refuerzo de su vacuna.

Esta idea sea basa en resultados de estudios previos que indican la suficiente protección luego de la vacuna monodosis.

Una dosis única protegió contra la infección sintomática por Covid-19 y el SARS-CoV-2 asintomático y fue eficaz contra la enfermedad grave-crítica, incluida la hospitalización y la muerte», publicaron en la revista The New England Journal of Medicine.