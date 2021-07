La administración del presidente Joe Biden ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a no detener inmigrantes que estén embarazadas, lactando o que hayan dado a luz hace menos de un año, en una nueva política que anunció el 9 de julio.

El director de la agencia, Tae Johnson, dijo en una declaración que la nueva directriz en cuanto a las detenciones refleja el compromiso de ICE de “tratar a todos los individuos con respeto y dignidad mientras ejecutamos las leyes de nuestro país.”

La abogada de inmmigracion Rebecca O’Neil del Carolina Migrant Network dice que la política es una herramienta adicional para los abogados que argumentan que sus clientes deben permanecer en Estados Unidos. Sin embargo dice que es tan solo una política y que como tal puede ser cambiada por otra administración. Explica que un cambio real va a requerir un cambio en las leyes.

“El hecho de que veamos esto como una buena noticia o como un avance realmente demuestra la necesidad que tenemos de una reforma completa del sistema de inmigración de este país,” explicó O’Neil.

Dice que bajo la administración de Barack Obama, los oficiales de ICE frecuentemente tomaban en cuenta si alguien estaba en embarazo antes de determinar si se le iba a detener o no. Pero O’Neil agrega que ese tipo de directriz no existía durante la administración de Donald Trump.

Un reporte del Government Accountability Office en el 2019 encontró que las detenciones de mujeres embarazadas pasó de menos de 1,400 en el 2016 a casi 2,100 en el 2018.

“Es extremadamente triste que vivamos en un país que deporta a cualquier padre de cualquier niño a cualquier edad», comentó O’Neil. “Si alguien se encuentra protegido de no ser deportado hasta que su hijo cumpla un año, cuando ese niño llegue a su primer cumpleaños, igual lo vamos a separar de su hijo. No creo que haya una edad mágica en la que la gente ya no necesite estar con su familia.”

Sin embargo, O’Neil señala el lenguaje utilizado en la política como un paso en la dirección correcta. Dice que en otros años, en este tipo de anuncios, tanto los demócratas como los republicanos utilizarían lenguaje con género. Por ejemplo, dirían que las mujeres no deben ser detenidas. En su lugar, el anuncio usa la palabra individuo.

“El lenguaje que se utiliza es importante,” explicó O’Neil. “Todos hemos estado aprendiendo sobre lo dañinas y excluyentes que pueden ser las palabras que elegimos. Entonces, sí debo decir que aprecio que el lenguaje en esta política sea de género neutral.”

Dice que este anuncio incluye a los inmigrantes transgenero y no binarios.