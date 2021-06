Tyler, the Creator lanza nuevo álbum, Call Me If You Get Lost

El viernes a la medianoche fue un momento muy ocupado para los amantes de la música en todas partes, ya que artistas como Doja Cat y Tyler, the Creator lanzaron sus álbumes tan esperados. Call Me If You Get Lost es el primer álbum de Tyler desde el lanzamiento de Igor en 2019.

Call Me If You Get Lost presenta actuaciones de DJ Drama, 42 Dugg, Ty Dolla $ign, Lil Wayne, Lil Uzi Vert y Pharrell Williams.

Dos canciones de Call Me If You Get Lost ya lanzaron antes del álbum: “LUMBERJACK” y “WUSYANAME”. Ambas canciones lanzaron con videos musicales dirigidos por Tyler bajo el apodo de Wolf Haley.

Una tercera canción tuvo un lanzamiento más en Los Ángeles, Londres, París, Berlín, Ámsterdam, Sydney, Toronto y Vancouver con un número de teléfono y un mensaje de Tyler: “Llámame si te pierdes”. Llamar al número iría a un correo de voz con la canción “MOMMA TALK”.

Call Me If You Get Lost por Tyler, the Creator lanzó el viernes por la noche en todas plataformas musicales / CallMeIfYouGetLost.com

El álbum está disponible para transmisión en Apple Music, Spotify y Youtube Music.