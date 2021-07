Tres bomberos de Albemarle se encuentran en el hospital después de contraer COVID-19, confirmaron funcionarios de la ciudad el miércoles.

″Por favor, mantenga a nuestros amigos y compañeros de trabajo en sus pensamientos y oraciones,” dijo el administrador de la ciudad de Albemarle, Michael Ferris.

En total, se notificaron 10 casos de COVID-19 dentro del departamento. Como resultado, todo el personal y el personal de los bomberos, excluidos los jefes de batallón, estarán de descanso hasta el lunes 26 de julio.

Los funcionarios de la ciudad dijeron el miércoles que no se han reportado nuevos casos desde el brote inicial.

″La oportunidad de tomar un descanso, descansar, relajarse y rejuvenecer es importante para cualquier proceso de curación,” dijo el jefe de bomberos de Albemarle, Pierre Brewton a WCNC.

Los departamentos de bomberos vecinos, incluidos Concord y Kannapolis, están interviniendo para ayudar con las llamadas hasta el lunes.

Nueve miembros del personal están actualmente con COVID-19. Una persona recibió autorización médica para trabajar y cinco más podrían regresar esta semana.

Para combatir cualquier propagación adicional del virus, el departamento llevará a cabo esfuerzos de preselección para todos los trabajadores. Estas medidas incluyen controles de temperatura y estaciones de desinfección.

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, el 32% de los residentes del condado de Stanly están completamente vacunados. Es una de las tasas de vacunación más bajas del estado.

El Departamento de Bomberos de Albemarle no tiene una política de vacunación y dice que no saben si los bomberos que contrajeron el virus están vacunados o no.

″Sé que no pueden decirle a la gente que se vacune, pero pueden promover los aspectos positivos de la vacuna,” dijo el comisionado del condado de Stanly, Peter Asciutto.

Asciutto dice que está preocupado por los bomberos del hospital. Espera que esto encienda un incendio en la comunidad para vacunarse.

″Las vacunas son gratis, un viaje a la sala de emergencias, un viaje al médico, el tiempo libre en el trabajo y la funeraria no son gratis,” dijo Asciutto.

