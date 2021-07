El estado de Tennessee decidió dejar de promover la vacunación de niños y adolescentes por cualquier enfermedad, no solo por el COVID-19, según reportes obtenidos por el periódico The Tennessean. También despidieron a la directora médica del programa de inmunización y enfermedades prevenibles del Departamento de Salud del estado.

Todo surgió después de que la Dra. Michelle Fiscus, exdirectora médica del Departamento de Salud, envió un memorando a proveedores de vacunas contra el COVID-19. El memo fue preparado en mayo antes de la aprobación de la vacuna Pfizer para los mayores de 12 años.

En Tennessee, una política estatal o doctrina que resultó de una decisión de la Corte Suprema Estatal en 1987, dice que ciertos menores de 14 a 17 años pueden recibir atención médica sin consentimiento de sus padres. Referencias a esa doctrina son la causa principal del silenciamiento de los esfuerzos de vacunación de adolescentes y del despido de la Dra. Fiscus del Departamento de Salud, según autoridades estatales.

La doctrina del Menor Maduro dice que los “departamentos de salud de Tennessee siguen la ley estatal y dan tratamiento médico y vacunas a pacientes desde los 14 años sin el consentimiento de los padres si el proveedor individual determina que el paciente cumple con la definición de ‘menor maduro’ de acuerdo con la ley de Tennessee”.

Algunos legisladores republicanos del estado lo vieron como “un intento de socavar la autoridad de los padres", dijo la exdirectora Fiscus en un comunicado sobre su despido.

Semanas después de que el Departamento de Salud de Tennessee envió el memo, la Dra. Fiscus dice que le pidieron al departamento aparecer frente al Comité de Operaciones del Gobierno para hablar sobre sus preocupaciones sobre el memo y la “insinuación para vacunar a los niños sin el consentimiento de los padres”.

Mientras que el departamento intentaba defender el uso de la doctrina establecida hace 34 años, legisladores republicanos del estado pidieron la disolución del departamento de salud y resultó en que el personal interno del departamento fue ordenado no promover la vacunación de niños y adolescentes contra cualquier enfermedad.

No solo las comunicaciones de la vacuna COVID-19 para adolescentes, sino TODAS las comunicaciones sobre vacunas de cualquier tipo. No hay mensajes de regreso a clases para los más de 30,000 padres que no recibieron la vacuna contra el sarampión de sus hijos el año pasado debido a la pandemia.



No hay mensajes sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano a los residentes del estado, con una de las tasas de cáncer de VPH más altas del país. Ninguna observación del Mes Nacional de Concientización sobre la Inmunización en agosto. No hay recordatorios para los padres de adolescentes que se retrasan en recibir su segunda vacuna COVID-19. ESTO es un fracaso de la salud pública para proteger a la gente de Tennessee y ESO es lo que es ‘reprensible’.



Cuando las personas elegidas y nombradas para dirigir este estado anteponen sus logros políticos al bien público, han traicionado a las personas que les han confiado sus vidas. Nuestros líderes están colocando barreras para garantizar que la gente de Tennessee permanezca en riesgo, incluso con la variante Delta que se cierne sobre nosotros.



— Dra. Michelle Fiscus, ex-directora médica del Departamento de Salud de Tennessee.

Según correos electrónicos obtenidos por NewsChannel5 Nashville en Tennessee, también pidieron no tener ningún evento de inmunización dentro de o en las propiedades de escuelas; ni organizar ningún evento donde se promueve mayormente la vacunación de los niños y adolescentes.

Luego, el 12 de julio, la Dra. Michelle Fiscus dice que fue despedida de su puesto como la directora médica del Departamento de Salud de Tennessee; según ella, por sus esfuerzos de vacunar a los adolescentes.

“Mi trabajo era proporcionar educación basada en evidencia y acceso a vacunas para que los habitantes de Tennessee pudieran protegerse contra el COVID-19. Ahora me han despedido por hacer exactamente eso”, acusa Fiscus en su comunicado.

Ahora, legisladores demócratas y médicos están buscando respuestas sobre por qué Fiscus fue despedida.

Hasta el día de hoy, Tennessee, uno de los estados fronterizos de Carolina del Norte, ha vacunado completamente al 38 % de su población total. Carolina del Norte ha vacunado completamente al 46 % de su población total.

Para obtener más información sobre los esfuerzos de vacunación en Carolina del Norte, visite Vacunate.nc.gov.