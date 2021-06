El viernes 25 de junio, en la acera de Central Avenue en Charlotte, una bandera morada con la frase “vacunas aquí hoy” señalaba hacia uno de los tres eventos de vacunación que organizó ese día el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg alrededor de la ciudad. El mismo se llevó a cabo en San Jose Market y estaba dirigido a la comunidad latina.

Una comunidad en la que, de acuerdo con la Directora de Medicina de Salud Pública del Condado de Mecklenburg, Dra. Meg Sullivan, se han enfocado los esfuerzos de vacunación.

“Cuando miramos a nuestra comunidad latina podemos ver que hemos avanzado mucho. Ha sido una prioridad desde el comienzo”, explicó.

Los latinos conforman el 14 % de la población total del condado de Mecklenburg, pero en marzo tan solo hacían parte del 5 % de la población vacunada. Ese número ha subido al 11 % actualmente.

Vacunas gratuitas y sin necesidad de presentar identificación

Sullivan dice que aunque se ha visto una mejoría en el cierre de la brecha, todavía hay mucho trabajo por hacer. Indica que eventos como el que se realizó en San Jose Market es una manera de llegar a la comunidad latina. Encontrar a la gente en los lugares en los que ya están es una de las estrategias que está usando el condado, según Sullivan.

Fue así como se vacunó Tomás Martínez, quien trabaja como conductor de un camión y dice que paró en San Jose Market para entregar unos productos, y vio que estaban administrando la vacuna. No se había vacunado aún porque como señala, con el trabajo no había tenido tiempo para hacerlo.

“Cómo encontré la facilidad lo hice,” explica. “Prefiero que todo el mundo se vacune porque así sabemos que estamos protegidos y nos podemos abrazar de nuevo.”

Juan López también comentó que su horario laboral es la razón por la cual no se había vacunado. Trabaja en la construcción y dice que no tenía tiempo. No tenía programado vacunarse ese día, pero por casualidad estaba caminando en frente de San José Market.

“Únicamente quería vacunarme por mi seguridad y la seguridad de mi familia también», comentó.

Los latinos están entusiasmados por vacunarse

Un reporte del Kaiser Family Foundation encontró que un tercio de los latinos que aún no han recibido la vacuna dicen que quieren vacunarse. Eso es casi el doble de la cifra de personas no vacunadas en la comunidad afroamericana y blanca.

El estudio encontró que existen barreras que impiden que los latinos se vacunen. Alrededor del 64 % de los latinos sin vacunarse dicen que temen que los síntomas de la vacuna los hagan perder días de trabajo. Y aunque la vacuna es gratis para todos, hay preocupación en cuanto tener que pagar o a que tengan que mostrar alguna forma de identificación al vacunarse.

Sullivan dice que el condado está trabajando para atender a estas preocupaciones.

“Estamos orgullosos de tener acceso a la vacuna en esta comunidad, y que sea gratis para todos sin necesidad de mostrar identificación, sin necesidad de tener un seguro de salud, sin importar el estatus migratorio,” comentó Sullivan. “Queremos asegurarnos que ese mensaje sea ampliamente divulgado, pero sabemos que todavía no le hemos llegado a todos.”

Después de entrar a todos los locales en la plaza comercial en la que queda San Jose Market, y reclutar gente en una estación de gasolina cercana, el condado distribuyó 39 dosis de su meta de 50 durante el evento del viernes.

Organizaciones unen esfuerzos para incentivar la vacunación

El condado de Mecklenburg no está trabajando solo para vacunar a la comunidad latina. Se ha juntado con organizaciones sin ánimo de lucro como Action NC.

El coordinador Héctor Vaca dice que Action NC recibió financiamiento por parte del condado para salir a la comunidad y motivar a la gente a vacunarse.

“Tenemos un equipo de 15 personas, cuatro de ellos hablan español. Han estado visitando a la comunidad todos los días, por lo menos cinco horas al día,” explicó Vaca.

Vaca dice que ha sentido entusiasmo y disposición por parte de la comunidad latina hacia la vacuna.

“Lo que más he oído es que la gente se quiere vacunar porque saben que son trabajadores de primera línea, tienen que volver a laborar y asegurarse que están protegidos,” dijo.

Esa es la razón por la que Miguel Ramírez decidió vacunarse en San Jose Market. Dice que algunos de sus amigos trabajan en el negocio y le comentaron sobre la clínica de vacunación.

“Muchos trabajos les están pidiendo la vacuna. Que si no se vacunó uno, pues no te dan empleo,” comentó.

Dice que trabaja en un restaurante y esta ha sido su experiencia.

“Pero también voluntariamente uno mismo quiere hacerlo, por la seguridad de uno.”

Un préstamo del Programa de Protección de Pago permitió al Dr. Carlos Rish a mantener su práctica abierta sin tener que despedir a ninguno de sus empleados

‘Un método más humano’ dice médico latino

Según el reporte del Kaiser Family Foundation, otra barrera para los latinos al vacunarse es no poder ir a un lugar en el que confíen, casi la mitad (49 %) de los encuestados dijeron que esta era una preocupación.

Es ahí en donde encaja el Dr. Carlos Rish quien practica medicina familiar, en el Centro Médico Latino que tiene tres sucursales en Charlotte y ha estado brindando servicios de salud a la comunidad latina por décadas. Su consultorio ofrece la vacuna sin necesidad de agendar una cita.

“Creo que lo que ha ayudado es que ahora estamos suministrando la vacuna en la comunidad en los consultorios de los médicos», explicó Rish. “Siento que tienen más confianza y menos miedo de venir a un lugar al que ya han ido para otras consultas médicas.”

Especialmente para los latinos que están en el país indocumentados, Rish dice, que el ir a un evento masivo de vacunación puede ser intimidante. Aunque la vacuna es gratis para todos sin importar el estatus migratorio, dice que no todos están concientes de eso.

Rish agrega que ofrece la vacuna a todos los pacientes que entran a su oficina para otras consultas médicas. Motiva a esos pacientes a hablar sobre la vacuna con sus amigos, así no hayan ido nunca al Centro Médico Latino.

“Cuando la comunidad comienza a motivarse, los vecinos y amigos se unen. Entonces lo importante es comenzar ese movimiento de alguna manera,” comentó el médico.

Rish no sabe exactamente cuántas vacunas ha distribuido. Algunos días pueden suministrar entre 30 y 50. También han tenido eventos de vacunación los fines de semana. Estos pueden llegar a tener 200 personas.

“Creo que se ha vuelto un método más humano y se ha adaptado a las diferentes poblaciones,” dijo Rish.

Clínica comunitaria entrega más de 2,000 vacunas a latinos

Camino Community Center es una clínica de salud latina en Charlotte que también ha asumido esa estrategia humana en cuanto a las vacunas.

Carolina Benítez es la supervisora clínica de programas de conducta en Camino, y dice que la organización ha estado llamando a sus pacientes y respondiendo todas las preguntas o dudas que pueden tener sobre la vacuna.

“Dentro de la comunidad latina, a veces no nos acercamos a las agencias gubernamentales porque tenemos un poco de desconfianza”, explicó Benítez. “Pero cuando puedes venir al centro comunitario y, sabes que tienes confianza y ves a los trabajadores que siempre están ahí, esos miedos desaparecen.”

Benítez dice que Camino ha suministrado alrededor de 2,000 vacunas hasta el momento. Señala que el poder proveer información en español y de una manera culturalmente sensible, ha hecho toda la diferencia, y va a continuar siendo la clave para cerrar la brecha de vacunación para los latinos en el condado de Mecklenburg.