¿Ser una estrella te abre todas las puertas? Más o menos y es que a Rihanna le prohibieron la entrada a un bar en Nueva York, mientras se veía espectacular con un vestido rosa Dior traslúcido, pero te decimos por qué.

Resulta que Rihanna estaba en una cita con su novio A$AP Rocky y acudieron a un conocido bar en Nueva York, al que las parejas van a tener citas mientras juegan videojuegos.

Pero el cadenero no los dejó pasar, porque Rihanna no llevaba su identificación y él no sabía quién era ella.

Rihanna habrá pensado ‘mi cara es mi ID, ¿de qué hablas?’, pero eso no fue suficiente.

El momento que pudo haber resultado bochornoso se difundió a través de Twitter, pues varios usuarios se encontraban en el lugar y no podían creer que no dejaran pasar a Rihanna.

En el material, se ve a la estrella de 33 años originaria de Barbados un poco sorprendida de que no la dejaran pasar, mientras su novio, A$AP Rocky, el rapero de 32 años originario de Nueva York, le explica al cadenero quién es Rihanna.

Tengo que decirlo Rihanna y A$AP Rocky son mi pareja favorita pic.twitter.com/cNqgoYDzkk — Chicosaint (@caamlan) June 24, 2021

Aquí te dejamos el video en el que le prohibieron la entrada a un bar de NY a Rihanna, mientras la estrella pop y empresaria lucía impecable con un vestido rosa traslúcido de Dior, diseñado por el mismo John Galliano.

El vestido de Rihanna también se hizo viral, pues la estrella lucío una apertura prominente en la pierna y un sombrero de peluche, al estilo Pamela Anderson.

Riri completó el look con unas sandalias Tom Ford y una bolsa Fendi.