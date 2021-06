Ricky Martin hizo una pausa en el Día del Orgullo LGBTQIA+, para responder a los mensajes de odio contra él y su familia.

A través de sus redes sociales, el cantante de 49 años de San Juan, Puerto Rico, se tomó un momento para responder y expresar su preocupación sobre este tema.

Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva «, escribió Ricky.

Durante su mensaje, el intérprete de Canción Bonita aclaró que no le molesta que lo dejen de seguir, sino lo que ello representa:

«No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser.