Luego de desplomarse en pleno set de grabación de la nueva temporada de la serie ‘Better Call Saul’, el actor Bob Odenkirk fue reportado estable por sus representantes y familiares. Sin embargo, permanecerá internado en un hospital de Nuevo México.

‘Bob y a su familia querrían expresar su gratitud por los increíbles doctores y enfermeros que le están cuidando, así como a los actores, el equipo y los productores que permanecieron a su lado’, dijeron los representantes de Odenkirk.

El actor se desmayó por ‘un problema en el corazón’, aseguraron sus representantes a TMZ y a The Hollywood Reporter.

La familia del actor, que saltara a la fama por la serie ‘Breaking Bad’, agradeció los gestos de cariño y los buenos deseos de sus fanáticos, mientras que pidieron se respetara su privacidad mientras se encuentra hospitalizado.

Las muestras de apoyo a Odenkirk han sido muchas, como la de su amigo, y protagonista de ‘Breaking Bad’, Bryan Cranston.

‘Hoy me desperté con una noticia que me ha hecho estar ansioso toda la mañana. Mi amigo Bob Odenkirk se desmayó ayer en el set de Better Call Saul. Por favor, toma un momento de tu día para pensar en él y para enviarle pensamientos positivos y oraciones’, escribió Cranston en su cuenta de Instagram.