Una especie que ha habitado la tierra por millones de años podría desaparecer a causa de las personas. Se trata del Dragón de Komodo, que fue nombrada en peligro de extinción y la razón serían los humanos.

El anuncio llegó este sábado, luego de que la Unión para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) publicara a esta especie dentro de su Lista Roja de Especies Amenazadas.

De acuerdo con IUCN, el cambio climático, que provoca el alza de las temperaturas y por ende el nivel del mar reducirá el hábitat de estos dragones en al menos 30 %.

Son varias las actividades que las personas realizan y que ponen en amenaza el hábitat natural de estas especies, razón por la que los responsables son las personas.

Esto ha llevado a que el Dragón de Komodo pase de "vulnerable" (como estaba catalogado) a en peligro de extinción.

El Dragón de Komodo es el lagarto vivo más grande del mundo y es una especie endémica de Indonesia que se encuentra solamente en el Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

El lagarto puede medir de 2 a 3 metros y tiene un peso promedio de 70 kilogramos.

La reducción de, al menos 30 % del hábitat del Dragón de Komodo, podría llegar en los próximos 45 años, señala la IUCN en su lista.

The Komodo dragon, the world’s largest lizard, is now listed as #Endangered according to the latest @IUCNRedList, released at #IUCNcongress. Rising sea levels caused by #ClimateChange are a major threat https://t.co/K6AVvzhMHY pic.twitter.com/ImeJaiJFV2