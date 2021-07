Después de pasar dos años sin recibir una sola llamada de Britney Spears, su mánager Larry Rudpolh decidió terminar la relación laboral que tenía con ella.

Y es que la cantante ha estado alejada de los escenarios por mucho tiempo y enfocada en el tema de su tutela legal y económica, la cual tiene su padre Jamie y que ejerce con mano de hierro.

Hace poco Britney sufrió un fuerte revés cuando la jueza negó liberarla de la custodia de su padre, lo que ha causado indignación en sus fans y mucha gente del espectáculo.

En redes sociales, muchas personas han usado el hasgtag #FreeBritney para apoyar a la cantante, quien quiere hacerse cargo de su vida.

El Padre de Britney Spears pidió que se investiguen las acusaciones en su contra. (Foto: AP)

Renuncia el mánager de Britney Spears

Este descalabro en su defensa jurídica, ha hecho que Britney siga sin intención de retomar su carrera, por lo que Larry Rudoph, entiende que la artista posiblemente no vuelva a los escenarios y termine retirándose, por lo que ya no necesita de sus servicios.

«Como mánager que he sido, creo que lo más beneficioso para los intereses de Britney es que yo renuncie a seguir formando parte de su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son requeridos. Han pasado ya dos años y medio desde mi última comunicación con Britney y la última vez que hablé con ella ya me informó de que quería tomarse un descanso de duración indefinida. Hoy me he enterado de que Britney ya ha comunicado a varias personas su intención de retirarse oficialmente. Como bien saben, yo nunca he formado parte de esta tutela y no soy conocedor de sus detalles. Me he limitado a ayudarla a gestionar su carrera», publicó en un comunicado.

Britney no ha dado declaraciones desde que se dio a conocer la sentencia de la juez, pues las cosas no parece que vayan a mejorar en su situación.