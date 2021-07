Olivia Dunne es la gimnasta olímpica que se ha convertido en la nueva estrella de TikTok. Ella es la gimnasta de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) que se ha vuelto muy popular en redes sociales y podría ganar un millón de dólares

Olivia Paige Dunne tiene tan solo 18 años y ya es toda un estrella en TikTok. Ella solía formar parte del equipo nacional de gimnasia del país. La joven comenzó a entrenar gimnasia cuando tenía solo tres años.

Imagen: @livvydunne

Dunne ha competido en el U.S. Classic, WOGA Classic, American Classic, National Championships, City of Jesolo Trophy, Nastia Liukin Cup y NCAA (Asociación Nacional de Atletas Colegiados). La originaria de New Jersey ahora compite por LSU.

Además su carrera atlética, ella es muy popular en redes sociales ya que ella comparte videos de gimnasia y baile. También gusta hacer desafíos y sincronización de labios.

Imagen: @livvydunne

Olivia cuenta con 3.9 millones de seguidores en TikTok. Ella se unió a la plataforma en 2020 y ahora se ha convertido en una de las atletas de la NCAA más seguidas en Estados Unidos. Por otro lado, en Instagram Dunne tiene 1.1 millones de seguidores en su perfil.

Olivia Dunne podría ganar un millón de dólares

A partir de esta semana, los atletas de la NCAA de las universidades de todo al país ya podrán ganar dinero con su nombre e imagen, incluyendo los patrocinios. Esto va a beneficiar a influencers como Olivia Dunne. Con esta modificación se espera que se convierta en la atleta universitaria con mayores ingresos gracias a sus perfiles de TikTok e Instagram.

Gracias al respaldo de su actividad en las redes sociales, Newsweek predice que fácilmente podría ganar un millón de dólares en un futuro cercano.

La gimnasta de LSU es la única atleta de la NCAA que acumula la mayor cantidad de seguidores en redes sociales como TikTok e instagram.