Una persona no binaria es cuando no se identifica completamente en la categoría de hombre o de mujer. Algunas personas tienen un género que combina elementos de ambos, o bien no se identifican con ningún género. Aquellas personas se describen a sí mismas como no binarias.

Puedes escuchar la nota aquí:

https://lanoticia.com/wp-content/uploads/2021/06/No-binario.mp3 ¿Qué es una persona no binaria?

Otros términos incluyen el de genderqueer, agender y bigender. Y aunque ninguno de estos términos significa exactamente lo mismo, todos se parecen en que su género no es simplemente masculino ni femenino.

La razón por la que ha surgido el término no binario es porque en la sociedad actual se reconocen sólo dos géneros. Por lo tanto, se usa para describir géneros que no entran en una de estas dos categorías.

Según el Centro Nacional de Igualdad Transgénero las personas no binarias no son nada nuevo. Tampoco están confundidas acerca de su identidad de género o siguiendo una nueva moda. Esta identidad han sido reconocida durante miles de años por culturas y sociedades alrededor del mundo.

Las personas no binarias tampoco son intersexuales. Generalmente nacen con cuerpos que pueden ajustarse a las definiciones típicas de hombre y mujer, pero su identidad de género innata es diferente.

¿Cómo ser respetuoso con las personas no binarias?

No es necesario que comprenda lo que significa que alguien no sea binario para respetarlo, asegura el Centro Nacional de Igualdad Transgénero. Estos son algunos consejos del Centro para ser más respetuosos con ellos:

Usa el nombre que la persona te pida que uses. Este es uno de los aspectos más críticos de ser respetuoso con una persona no binaria, ya que es posible que el nombre que hayas estado usando no refleje su identidad de género.

No le preguntes a nadie cuál era su antiguo nombre.

Trate de no hacer suposiciones sobre el género de las personas. No puedes saber si alguien no es binario simplemente por mirarlo.

Si no está seguro de qué pronombres usa alguien, pregunte. Muchas personas no binarias usan «elles», mientras que otras usan «él» o “ella».

Tenga en cuenta que para muchas personas no binarias, averiguar qué baño usar puede ser un desafío. Sea empático.

Es importante respetar a las personas no binarias para que puedan vivir y vestirse como desean. También respetar su género en el trabajo, escuela y en espacios públicos.

Para más notas, Suscríbete a Nuestro Newsletter