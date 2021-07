Activision es una compañía de videojuegos que ha lanzado al mercado famosos juegos como ″Call of Duty″ y ″World of Warcraft″. La compañía enfrenta una inédita demanda que pone en duda el bienestar de sus empleadas.

Escucha esta nota:

La empresa fundada en 1979 con el nombre de Activision, Inc. se estableció durante sus inicios en Sunnyvale, California. Con el transcurso de los años, se ha fusionado con empresas del mercado de videojuegos como Blizzard.

Demanda

El Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California informó el 21 de julio que interpuso una demanda contra las empresas Activision Blizzard, Inc.; Blizzard Entertainment, Inc. y Activision Publishing, Inc.

Estas empresas están dedicadas a la producción de videojuegos y son acusadas de mantener esquemas de desigualdad salarial y acoso sexual.

Desigualdad salarial

La demanda asegura que Activision presuntamente ″fomentaba una cultura sexista y pagaba menos a las mujeres que a los hombres a pesar de que las mujeres realizaban un trabajo sustancialmente similar″.

También acusa a la empresa de asignar a las mujeres ″trabajos de nivel inferior″ y de promoverlas ″en tasas más lentas que los hombres″.

Acoso Sexual

La demanda también hace señalamientos de supuestos esquemas de acoso sexual mediante ″manoseos″ y ″comentarios″, en diferentes niveles de la jerarquía empresarial.

″Los ejecutivos y el personal de recursos humanos de la empresa sabían del acoso y no tomaron las medidas razonables para prevenir la conducta ilegal, y en cambio, tomaron represalias contra las mujeres que se quejaron″, indicó en un comunicado el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California.

Para más información, suscríbete a nuestro Newsletter.