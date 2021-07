Estas son las predicciones astrológicas según el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal durante la semana del 26 de julio al 01 de agosto.

Descubre qué esperar según tu signo:

En el amor

El trabajo

La salud

Horóscopo de la semana: 26 de julio al 01 de agosto

ARIES

¡Cambia el chip! Si ves tensión y enfrentamiento, serás eso lo que vivas. Tómate las cosas con más calma y más abiertamente, sin tratar de controlar todo y sin juzgar, y te sentirás mucho mejor en todos los asuntos de tu vida. Lo mejor de la semana: estar de buen humor. Lo peor: sentirte vigilado/a y controlado/a. Tus números de la suerte: 82, 10 y 1.

Estos días puedes sentirte renacer. El amor llamará a tu puerta una vez más o recuperarás la ilusión que sentías por tu pareja. TRABAJO: Puedes gastar más de lo que ganes, así que tendrás que controlar más para que las cosas no se te escapen de las manos.

TAURO

Defiende tus ideas, pero te pases… Parece que estás teniendo buenas ideas, pero eso no quiere decir que eches por tierra todo lo que se le ocurre a los demás. Sé más comprensivo/a. Lo mejor de la semana: imaginar. Lo peor: el orgullo desmedido. Tus números de la suerte: 29, 11 y 2.

Comparte tus pensamientos y sentimientos con tu pareja y no cierres el corazón, que esa él/lla necesita sentirte cerca y saber de tus necesidades y sueños. TRABAJO: No gastes tanto pensando en lo que vas a cobrar en el futuro, que puede que no sea tanto lo que recibas o que tengas que invertirlo en algo inesperado.

GÉMINIS

No confundas a las personas de tu entorno con tus cambios repentinos, porque cuando necesites de verdad que estén a tu lado, no te harán caso. Céntrate y no hables hasta que no estés seguro/a de lo que vas a decir. Lo mejor de la semana: la serenidad interior. Lo peor: pasar del blanco al negro sin razón aparente. Tus números de la suerte: 77, 14 y 5.

No te cierres en banda y cuéntale a tu pareja tus problemas, que te puede ayudar más de lo que tú piensas. Esta semana te puedes llevar una agradable sorpresa en el amor. TRABAJO: Esta semana te encontrarás estupendamente en tu trabajo, ya que las cosas saldrán como esperas y además te sentirás compensado/a y reconocido/a.

CÁNCER

Tómate la semana con calma, que si te alteras o te pones nerviosa, puedes acabar peleado/a con todo el mundo… Estarás bastante irascible y no te darás cuenta de que las cosas no son tan importantes como a ti te parece. Lo mejor de la semana: relajarte y pasear. Lo peor: encerrarte en ti mismo/a y en tus convicciones. Tus números de la suerte: 42 y 6.

Deja que esa persona te conquiste y se esfuerce por ti y no trates de cambiar las cosas a tu gusto, que estos días es preferible esperar pacientemente. TRABAJO: No discutas con esa mujer que está por encima de ti en el trabajo y sigue haciendo tu trabajo lo mejor que puedas, que no te beneficiará para nada tener la razón.

LEO

Quizá se te ocurran ideas un poco malvadas o de venganza hacia alguien de tu entorno, pero gracias a Dios no las pondrás en práctica porque rápidamente tu buen juicio tomará las riendas… No te quejes tanto de cómo te tratan y cambia tu actitud y tu forma de enfrentar los problemas. Lo mejor de la semana: reírte de ti mismo/a. Lo peor: creerte poseedor/a de la razón. Tus números de la suerte:37, 10 y 1.

Serán días llenos de amor, de pasión, de complicidad con tu pareja. Disfruta del momento que será todo perfecto. TRABAJO: Recibirás el beneficio que estás esperando, pero tendrás que compartir tu éxito con una persona de tu trabajo que no consideras que merezca tal reconocimiento.

VIRGO

Esta semana te sentirás lleno/a de paz y armonía, y serás capaz de contagiar esa sensación a todos los que estén a tu alrededor. Disfruta del momento. Lo mejor de la semana: las relaciones personales. Lo peor: nada, todo te irá bien. Tus números de la suerte. 72 y 9.

Dejarás de interesarte por alguien que te ha gustado mucho últimamente y empezarás a fijarte en quien no te habías dado cuenta que existía… Felicidades, que será un interés compartido. TRABAJO: No tendrás demasiadas ganas de trabajar porque toda tu energía la pondrás en los asuntos del corazón, pero tampoco te exigirán grandes esfuerzos, así que todo estará bien.

LIBRA

Tienes razón, pero eso no quiere decir que tengas que quitársela a todo el mundo y te vuelvas prepotente y orgulloso/a. Sé más comedido/a y haz tu trabajo sin criticar a nadie. Lo mejor de la semana: demostrar tu valía. Lo peor: nada, todo irá bien. Tus números de la suerte: 26 y 8.

Discusiones en casa, con tu pareja, pero no serán tan graves como para que no podáis solucionarlo con una cena íntima, con algún mimo extra o con un regalo romántico. TRABAJO : Te ofrecerán un aumento de sueldo o un puesto de más importancia, pero antes de aceptar, asegúrate de que puedes cumplir con las expectativas de tus superiores.

ESCORPIO

Parece que guardas algún secreto pero que esta semana tendrás necesidad de contarlo a tu gente. Hazlo de manera que no se ofendan y que puedas explicar tus razones. Sé prudente. Lo mejor de la semana: la claridad. Lo peor: negarte a escuchar a los demás. Tus números de la suerte: 78, 15 y 6.

Te puedes plantear volver con alguien de tu pasado, y si lo hacéis, esta vez la relación funcionará bien, porque los dos han aprendido mucho y han madurado. Semana buena para las reconciliaciones. TRABAJO: Cambios en el trabajo, quizá incluso un cambio de trabajo o de empresa. Esta semana será el principio de un giro de ciento ochenta grados en tu mundo laboral.

SAGITARIO

Antes de embarcarte en una lucha, comprueba que no estés dedicando tu tiempo y tu energía a una causa perdida de antemano. Eres un/a guerrero/a, pero tienes que pensar y analizar antes de lanzarte a la batalla. Sé más prudente y medita. Lo mejor de la semana: el poder personal. Lo peor: todo funcionará bien en tu vida. Tus números de la suerte: 25 y 7.

Si no te gusta cómo se comporta esa persona a quien tanto quieres, díselo y no esperes a que adivine tus pensamientos. Sé más claro/a y comunícate con él/la, que es necesario para que la relación marche bien. TRABAJO: Has dejado que se te acumule mucho trabajo y ahora tendrás que sacarlo para poder tomarte el resto de la semana de descanso. Se te puede complicar un poco, pero si te pones manos a la obra, lo lograrás.

CAPRICORNIO

Semana dedicada al trabajo y a ganar dinero, y quizá te centres tanto en esos temas que no serás capaz de fijarte en la gente que tienes cerca, en sus necesidades personales o en el cariño que necesitan. Observa y verás. Lo mejor de la semana: abrir los ojos del corazón. Lo peor: ir a lo tuyo. Tus números de la suerte: 44 y 8.

No trates de comprar a tu pareja con dinero o con promesas de regalos, que lo que necesita es tener más cerca, compartir más momentos íntimos y poder hablar de corazón a corazón. Sé más comprensivo/a. TRABAJO: No discutas por cómo se hacen o se dejan de hacer las cosas y pon lo mejor de ti mismo/a, que al final será eso lo más valioso. Puede ser una semana en la que todo saldrá a pedir de boca y en la que te sentirás orgulloso/a de tu trabajo.

ACUARIO

Transforma el mal humor en energía positiva que te ayude a sacar adelante todos tus proyectos y trabajos pendientes. No te dejes abatir por el cansancio. Esta semana te ofrecerán tratos o negocios interesantes. Lo mejor de la semana: el trabajo mental. Lo peor: los riñones y la zona lumbar. Tus números de la suerte: 44 y 8.

: Parece que tienes miedo a enamorarte o a reconocer que estás enamorado/a, así que tratarás de proteger tu corazón y te sentirás más a gusto riéndote y tomándote todo a broma… Todo tiene su momento. TRABAJO: Nuevas oportunidades de asociarte a alguien o retomar un antiguo negocio. Es un buen momento, porque tu claridad mental será excelente esta semana.

PISCIS

Verás muy clara la actitud de una persona que ha estado tratando de engañarte o hacerte creer que es lo que en realidad no es. Parece que ahora podrás tomar la decisión adecuada y te sentirás satisfecho/a de ti mismo/a y de tu valentía. Lo mejor de la semana: enfrentarte a la realidad. Lo peor: todo irá bien, pero cuida el dinero.

No te obligues a ti mismo/a a hacer las cosas que no te parecen convenientes, por mucho que insista tu pareja en que no tienen tanta importancia. Defiende tus principios ante tu pareja, que tienes perfecto derecho a tener tus límites. TRABAJO: En tu trabajo te sentirás feliz y contento/a, sobre todo porque te darán el lugar que mereces o porque te llamarán de esa empresa en la que quieres trabajar. Semana de grandes logros y avances.

Este horóscopo de la semana es provisto por: elespejo.com