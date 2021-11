La música es una combinación de ritmo, melodía, armonía, que resulta agradable a los oídos. Esta hace el uso de la sensibilidad que caracteriza al ser humano con respecto a las emociones. Es por eso que en La Noticia decidimos hacer un repaso de las canciones que han triunfado a lo largo de la historia sobre el tema de los inmigrantes y aquí te las dejamos.

10.- Los Invasores de Nuevo León - El niño migrante

Los Invasores de Nuevo León son un conjunto norteño mexicano fundado en 1977. Liderados por Lalo Mora, los primeros integrantes del grupo fueron Eduardo "Lalo" Mora, Isidro "Chilo" Rodríguez, Luis González y Arturo Vargas. Javier Ríos fue el acordeonista de Luis y Julian. En esta canción, decidieron, como lo dice al final de la letra hacerle un homenaje a todos esos niños que cruzan la frontera.

"No sabe de leyes,

Menos de fronteras,

Solo que su tierra,

Por hambre y miseria,

Ha dejado atras"

9.- Molotov – Frijolero​​​​​​​

Molotov es una banda mexicana de Rock Rap formada en 1995 y conformada por Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala. Con la canción de Frijolero ganaron el premio de Video del Año en los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2003.

"Podrás imaginarte desde afuera,

Ser un mexicano cruzando la frontera

Pensando en tu familia mientras que pasas

Dejando todo lo que conoces atrás"

8.- King Changó - Venezuelan in New York

King Changó es una banda venezolana de latin ska creada en Nueva York por José Andrés Blanco Aybar "Blanquito Man", de origen venezolano.

"Suenan las sirenas

Nos patearon la puerta

Abusan del emigrante sin razón

No salió en la prensa

Pero si hay sangre en el callejón

De noche las velas brillan más que el Sol"

7.- Claudio Corsi - El recuerdo de mi tierra

Claudio Corsi es autor y compositor de canciones interpretadas por grandes artistas de la música latina. Representó a Venezuela en el XXXVII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y ha trabajado en mas de 25 producciones discográficas como cantante, productor y guitarrista en Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

"Y aunque sola pueda ver

Su silueta en un papel

Siempre se duerme conmigo

El recuerdo de mi tierra"

6.- Calibre 50 - El Inmigrante

Calibre 50 es una agrupación de música regional mexicana especializada en el estilo de Norteño-Banda y creada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el año de 2010.​

"Me quemaban las noches de frío

Por poquito me ahogaba en el río

Y a aquellos que sufrieron lo mismo

Les dedico este corrido"

5.- Calle 13 - Pa'l Norte

Calle 13 fue una agrupación musical originario de Puerto Rico y dedicado al rap fusión. Este grupo fue creado y conformado por los hermanastros Residente, Visitante e ILe.

"Ser un emigrante, ese es mi deporte

Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte

A pie, con las patas

Pero no importa, este hombre se hidrata"

4.- Kinto sol - La Bestia

Kinto Sol es un grupo de hip-hop con base en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin. Está conformado por tres hermanos: DJ Payback García, El Chivo y Skribe, este último, líder del grupo; originarios de Irámuco, Guanajuato, México. Actualmente icono de la cultura Mexicano-Estadounidense.

"Es La Bestia

La que me detiene

La que me atormenta

Me ayuda si es que quiere

Es La Bestia

Si corro con suerte

Cruzando las montañas me llevará hacia el norte"

3.- Celia Cruz – Por si acaso no regreso

Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz, fue una cantante cubana-estadounidense de música tropical.

"Cuando me muera

Que en mi tumba pongan mi bandera

(Y si acaso no regreso) Y que me entierren con la música

De mi tierra querida"

2.- Joan Sebastian - El ilegal

José Manuel Figueroa, conocido artísticamente como Joan Sebastian, ​ fue un cantante, compositor y actor mexicano.

"Al norte llegue sin un centavo

Con dolor me alejé de mi país

¡Ay!, si hablara el Rió Bravo

Que cruce en una vieja raíz

Que cruce en una vieja raíz"

1.- Los Tigres del Norte - La jaula de oro

Los Tigres del Norte es un grupo de música regional mexicana, especializado en el estilo del Norteño. Con ventas que ascienden a las 60 millones de copias es una de las agrupaciones más reconocidas del género, debido a su larga trayectoria y a sus éxitos a nivel de la comunidad mexicana en la diáspora.

"Aquí estoy establecido

En los Estados Unidos

Diez años pasaron ya

En que crucé de mojado

Papeles no he arreglado

Sigo siendo un ilegal"

¿Crees que a esta lista le hace falta alguna canción? Escríbenos en redes sociales cuál fue la que se nos olvidó.