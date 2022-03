Luego de que hace cinco meses René Pérez, mejor conocido como Residente, criticó a J-Balvin por alentar a la industria urbana a no asistir a los Latin Grammys debido a que no había reggaetoneros nominados, el intérprete de “René” lanzó una tiradera contra el cantante reggaetón.

Todo comenzó el martes, cuando Residente subió un video a su cuenta de instagram donde explicó que se enteró de que un miembro del género urbano se había enterado que había hablado de él en su último tema y que ese cantante estaba haciendo lo imposible por que la canción no se saliera a la luz.

“Cuando te metes con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, explicó.

Residente contó que el cantante en cuestión llamó al productor de la canción para pedirle que no la sacara e incluso contactó a la disquera de René, Sony Music Entertainment US Latin LLC, y amenazó con demandar si la canción era lanzada.

¿J Balvin demandará a Residente?

“¡Todo esto por una tiradera que ni siquiera es completamente para él! Al final, no me importa si me demandan o si no me ponen en las playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con la payola. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavo más de la industria ¡Yo no se la tuve que mamar a nadie para estar donde estoy!” agregó.

René continuó el video asegurando que la canción saldría si su público se lo pedía.

“Sigue subiendo tus videitos para que te cojan lástima, cabrón, esos que has estado subiendo”, concluyó Residente.

Finalmente, este jueves salió el tema y como era de esperarse, René le tiró con todo a J Balvin. Sin más que agregar, la famosa canción que ha conseguido millones de reproducciones en cuestión de horas: