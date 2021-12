El romance entre Tom Holland y Zendaya es más que evidente, ambos actores disfrutan de su romance a pesar de que han negado en diversas ocasiones que están enamorados uno del otro.

La regla que Tom Holland y Zendaya rompieron en ‘Spider-Man: No Way Home’

Pero en el mundo del cine, hay una regla de oro que no debe romperse y es la de no enamorarse del actor que comparte protagonismo, la cual rompieron ambos actores y que no es bien vista por algunos productores.

De acuerdo con reportes, uno de los mayores temores de los productores de Spider-Man: No Way Home era que sus dos estrellas se enamoraran en el set de rodaje, algo que ocurrió y es un acto que no habla del todo bien del profesionalismo de ambos.

"Cuando les dimos el papel, me los llevé a un aparte, por separado, y les di una charla. Les dije: No lo hagan. No vayan por ahí", reveló Amy Pascal al New York Times.

Los romances de Maguire y Garfield no funcionaron

En filmes anteriores de Spider-Man, Tobey Maguire o Andrew Garfield no se mantuvieron al margen de la chica que protagonizó a su lado los filmes de Spidey, y lo mismo pasó con Holland.

Ahora, el romance de Holland y Zendaya parece ir viento en popa, sin embargo, ningún romance de Tobey o Andrew con las protagonistas en el pasado tuvo una larga duración. ¿Pasará lo mismo con la pareja del momento?