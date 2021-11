Louis Tomlinson anuncia las fechas de su concierto para toda América

Louis Tomlinson, el cantante británico de 29 años que formó parte de One Direction se volvió tendencia y es que el músico anunció las fechas para su concierto en América, emocionando a sus fans.

El World Tour de Louis pasará por América en el 2022 e iniciará en Chile, pero también irá a Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, México y Puerto Rico.

Aunque algunas fechas ya estaban listas, Louis reagendó varias y agregó nuevas para satisfacer la demanda de sus fans, por lo que es importante que las revises.

Por ejemplo, no estaban considerados Costa Rica, Argentina, Colombia, Chile y Perú, que ahora figuran en la lista.

Tour is going to be special! Been waiting a long time for this!