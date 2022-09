El rock progresivo está listo para llegar a Charlotte, pues Trans-Siberian Orchestra (TSO) alista un tour navideño con el que visitarán la Ciudad Reina.

Recientemente el grupo de rock progresivo anunció las fechas de su gira de invierno que lleva por nombre The Ghost of Christmas Eve - The Best of TSO and More (El Fantasma de la Navidad - Lo Mejor de TSO y Más).

La banda espera mostrar una presentación actualizada de la inolvidable tradición navideña "Los fantasmas de la víspera de Navidad", en 60 ciudades de todo el país.

TE PUEDE INTERESAR:

TSO anunció que donará, a organizaciones de beneficencia, al menos $1 de cada boleto vendido. Hasta el momento, la banda ha donado alrededor de $18 millones, de acuerdo con un comunicado.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Trans-Siberian Orchestra en Charlotte?

La gira comenzará el 16 de noviembre en Green Bay, Wisconsin, tras lo cual visitarán otras ciudades, como Wichita, Cincinnati, Denver, Salt Lake y otras, antes de llegar a Charlotte.

La cita es en Spectrum Center, este 10 de diciembre con una función a las 3:00 p. m y un espectáculo nocturno a las 7:30 p. m.

Las entradas para ambos espectáculos salieron a la venta el 16 de septiembre y se pueden comprar a través de Ticketmaster.

Actualmente hay boletos disponibles, desde los $29 hasta los $205, $306 y $511 más cargos e impuestos.

Puedes revisar todas las fechas del tour y comprar tus boletos aquí.

¿Qué canciones toca Trans-Siberian Orchestra?

La banda es conocida por interpretar temas y éxitos de la navidad: