Shania Twain te hará "sentir como una mujer" pues la intérprete de Main! I Feel Like a Woman llegará a Charlotte con un concierto próximamente y aquí te contamos las fechas, cuándo comprar los boletos y los detalles.

La cantante de 57 años de Canadá anunció las fechas de su tour Queen of Me con el que visitará varias ciudades de Estados Unidos, así como un par en Reino Unido, además de su país natal.

La cantante, conocida por otras canciones como That Don't Impress Me Much, You're Still the One y Forever and for Always, comenzará el tour el 28 de abril en Spokane, Washington.

La gira de Shania continuará después por Canadá para volver a Estados Unidos en California, Arizona, Tennessee y Carolina del Norte, entre otros estados.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Shania Twain en Charlotte?

La presentación de la cantante está programada para verano del 2023.

Será específicamente el 28 de junio cuando la artista se presente a las 7:30 p. m en el PNC Music Pavilion.

De acuerdo con PNC habrá una invitada especial para esta fecha y se trata de Priscilla Block.

¿Cuándo y cómo comprar los boletos para el concierto de Shania Twain en Charlotte?

Los boletos saldrán a la venta para clientes platino el 1 de noviembre a las 10:00 a. m.

Los precios de los boletos aún no se han dado a conocer, pero para el público en general, estos saldrán a la venta el viernes 4 de noviembre a las 10:00 a. m.

Puedes revisar todos los detalles de los boletos cuando estos salgan a la venta aquí.