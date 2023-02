Luego del éxito de su show en el medio tiempo del Super Bowl, Rihanna hará una presentación más y en esta ocasión será en los Premios Oscar 2023, donde se presume que interpretará Lift Me Up, que desarrolló para Black Panther Wakanda Forever.

El anuncio fue hecho el jueves por los productores de la ceremonia; Lift Me Up, creada por Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Cöransson, se encuentra nominada a Mejor Canción marcando la primera nominación a los Oscar de la artista de Barbados.

¿Además de Rihanna, qué otros famosos estarán en los Oscar 2023?

La 95 entrega de los Oscar se realizará el 12 de marzo y tendrá como anfitrión a Jimmy Kimmel.

Rihanna enfrentará a otros artistas, como Lady Gaga, nominada al Oscar por la canción Hold My Hand, de la cinta Top Gun: Maverick.

Otras de las nominaciones a Mejor Canciones, a las que se enfrentará Rihanna en los Oscar es Applause, de Diane Warren, Naatu Naatu, de MM Keeravaani, así como This is a Life, de la cinta Everything Everywhere all at Once.

La ceremonia 95 de los Oscar 2023 podrá seguirse en vivo a través de ABC, a partir de las 8:00 p. m (ET).