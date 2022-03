Las películas de Marvel siguen llegando para beneplácito de sus fanáticos y para muchos estaba la duda de si Patrick Stewart, el Profesor Xavier de los X-Men, iba a estar en la nueva 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'.

Pues el actor británico acabó con la incertidumbre y confirmó que estará actuando junto a Benedict Cumberbatch en la película.

Hace una semanas se reveló el tráiler de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' y una silueta daba la impresión de ser la de Patrick Stewart.

En una entrevista en el programa Jake’s Takes, Stewart comentó sobre el revuelo que causó el tráiler de la nueva película de Marvel.

'Bueno, tenía el teléfono apagado mientras sucedía (el tráiler), así que no me enteré de nada. No fue hasta la mañana siguiente cuando me desperté y miré mi teléfono y descubrí que me habían bombardeado con preguntas y que mi agente de relaciones públicas me había enviado reacciones que habían detallado y transmitido', dijo.