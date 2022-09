¿No sabes si dar el siguiente paso con tu pareja para casarte o mejor terminar? Tal vez Netflix tenga la solución, pues la empresa de streaming abrió un casting en Charlotte y todo Carolina del Norte para parejas que quieran aparecer en su reality show.

Todo parece indicar que se trata de The Ultimatum: Marry or Move On, que ya tuvo su primera temporada este año.

Sin embargo, lo único que se tiene confirmado es que los productores de Love is Blind, Married at First Sight y The Utimatum están buscando hacer un casting en el área de Charlotte.

De acuerdo con el casting, están buscando a parejas de Charlotte, Carolina del Norte y sus alrededores que tengan un compromiso serio, donde una de las partes está lista para comprometerse, pero la otra está indecisa.

"Si esto te hizo pensar inmediatamente sobre alguna pareja, etiquétalos o escríbenos para nominarlos", señala el comunicado.

De acuerdo con los hashtags que utilizaron, buscan que se sumen parejas no solo de Charlotte, sino también de Nashville, Atlanta, Charleston, Raleigh y otras áreas.

¿Cómo participar en el casting para el show de Netflix de parejas en Charlotte y zonas cercanas?

La empresa encargada del casting, Kinetic Content no ha confirmado que el programa se trata de The Ultimatum para su segunda temporada, pero todo indica que es así.

La primera temporada del programa se filmó en Austin, Texas. Durante el programa, los concursantes pasan tiempo con otros concursantes para saber si se sienten más atraídos por ellos o por su pareja original.

Para participar, debes llenar este extenso cuestionario, en donde te piden detalles como "etnia", "nivel de educación", "fecha de cumpleaños", entre otros datos, así como fotos de pareja, cuentas de redes sociales y más.

Una pregunta del cuestionario sugiere que la filmación ocurrirá entre el 19 de septiembre y el 20 de noviembre de este año, ya que preguntan por la disponibilidad de grabar en este lapso.

El cuestionario también enfatiza que las parejas deben poderse tomar dos semanas libres del trabajo durante la producción del show.

La querida pareja formada por Nick y Vanessa Lachey son los conductores del show.

Este no es el primer reality show que se filma en Charlotte. La novena temporada de Married at First Sight se filmó en esta ciudad.